Судар три шлепера у Њемачкој: Учествовао возач из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Више сати трајала је интервенција након удеса на ауто-путу А3, правац Линц–Пасау, између државне границе са Аустријом и контролног пункта Покинг.
Наиме, негдје око 13:15 часова на А3 дошло је до судара три шлепера, а удес се десио између државне границе код Субена и пункта Покинг (округ Пасау).
Како полиција наводи, прије удеса се створила колона, због чега је 36-годишњи возач из Босне и Херцеговине, који је управљао словеначким шлепером, нагло закочио и потпуно се зауставио. Возач иза њега, 45-годишњи Чех са шлепером из јужног округа Пасау, успио је да на вријеме изврши нагло кочење.
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Трећи возач, 55-годишњи Румун са румунским шлепером, очигледно је касно уочио ситуацију, па је без кочења ударио у већ заустављени камион и гурнуо га на словеначки шлепер, у којем је био возач из БиХ.
Кабина румунског возача била је потпуно деформисана.
Тешко повријеђени возач остао је прикљештен у кабини. Ватрогасци су га ослободили из олупине, а потом је хеликоптер хитне помоћи превезао у оближњу болницу. Остала два возача, из БиХ и Чешке, успјела су сами да напусте возила и остали су неповријеђени.
Аутопут А3 у смјеру ка Дегендорфу био је привремено затворен између границе код Субена и пункта Покинг до вечери. Радови на уклањању возила трајали су до 22:50 часова, након чега је пут поново у потпуности отворен, преносе Независне новине.
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