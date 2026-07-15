Аргентина на крилима Месија у финалу Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Аргентине пласирала се у финале Свјетског првенства након што је савладала Енглеску у великом дербију резултатом 2:1.
Прво полувријеме протекло је без голова гдје се играла доста тактички затворена игра са обје стране.
До преокрета долази у другом полувремену, када је Енглеска повела у 55. минуту голом Ентони Гордона.
Када је дјеловало да је све готово, Аргентина креће офанзивније у опсаду гола енглеске репрезентације.
Резултати нису изостали па је тако у 85. минути резултат поравнао Енцо Фернандес сјајним голом, уз асистенцију Леа Месија.
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Аргентинци нису стали са офанзивном игром те је у судијској надокнади, у 92. минуту, дошло до преокрета Аргентине голом Лаутара Мартинеза, након сјајног центрашута Месија.
Репрезентацију Аргентине у недјељу чека директан окршај са Шпанијом, који ће одлучити ко ће понијети титулу свјетског првака.
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