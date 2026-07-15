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Почело је: Америка покренула нове нападе на Иран

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 21:58

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Почело је: Америка покренула нове нападе на Иран
Фото: X / U.S. Central Command

Сједињене Америчке Државе покренули су други талас напада на Иран, саопштено је из Америчке централне команде (СЕНТКОМ).

"Вечерас смо покренули операције у оквиру другог таласа удара на Иран. Удари су усмјерени на иранске војне капацитете који се користе за пријетњу бродовима који слободно пролазе кроз Ормуски мореуз, међународни пловни пут од виталног значаја за глобалну трговину", написала је команда на "Иксу".

Подсјећамо, Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је раније новинарима да не планира да Ирану да "рок" прије него што покрене нове нападе.

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"Не волим да дајем рокове, али Иран зна шта треба да ради. Боље да се понашају како треба", изјавио је Трамп.

Трамп је поновио да ирански званичници желе да се састану са америчким, упркос томе што је Техеран раније данас негирао такве тврдње.

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