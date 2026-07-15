Почело је: Америка покренула нове нападе на Иран

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе покренули су други талас напада на Иран, саопштено је из Америчке централне команде (СЕНТКОМ).
"Вечерас смо покренули операције у оквиру другог таласа удара на Иран. Удари су усмјерени на иранске војне капацитете који се користе за пријетњу бродовима који слободно пролазе кроз Ормуски мореуз, међународни пловни пут од виталног значаја за глобалну трговину", написала је команда на "Иксу".
At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026
Подсјећамо, Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је раније новинарима да не планира да Ирану да "рок" прије него што покрене нове нападе.
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Трамп: Не желим преговоре, напади на Иран биће настављени
"Не волим да дајем рокове, али Иран зна шта треба да ради. Боље да се понашају како треба", изјавио је Трамп.
Трамп је поновио да ирански званичници желе да се састану са америчким, упркос томе што је Техеран раније данас негирао такве тврдње.
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