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Унук (20) напао дједа (74) јер му није дао новац

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 22:28

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Против Ш.А. (20) полиција у Кочанима подснијела је кривичну пријаву због сумње да је починио кривично дјело угрожавање сигурности.

Наиме, из МУП-а Сјеверне Македоније су саопштили да је осумњичени, након што није добио новац који је тражио од дједа, насрнуо на старца.

"Дана 21. јуна 2026. године осумњичени је у породичној кући у Кочанима физички напао свог 74-годишњег дједа, након што је претходно од њега тражио новац, али га није добио, а затим му је и пријетио", саопштило је Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Сјеверна Македонија

Туча

физички напад

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