Унук (20) напао дједа (74) јер му није дао новац

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Против Ш.А. (20) полиција у Кочанима подснијела је кривичну пријаву због сумње да је починио кривично дјело угрожавање сигурности.
Наиме, из МУП-а Сјеверне Македоније су саопштили да је осумњичени, након што није добио новац који је тражио од дједа, насрнуо на старца.
"Дана 21. јуна 2026. године осумњичени је у породичној кући у Кочанима физички напао свог 74-годишњег дједа, након што је претходно од њега тражио новац, али га није добио, а затим му је и пријетио", саопштило је Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму