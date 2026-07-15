Научници открили: Ево шта се заиста дешава у тијелу када се заљубимо

Аутор:АТВ редакција
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Љубав је много више од познатих "лептирића у стомаку".
Иза осјећаја заљубљености крије се сложена мрежа хормона и неуротрансмитера који утичу на емоције, понашање и начин на који градимо односе.
Научна истраживања показују да различите хемијске супстанце управљају готово сваком фазом љубави – од прве привлачности и узбуђења до дуготрајне привржености и осјећаја сигурности.
Када упознамо особу која нам се допадне, у организму се покреће читав низ процеса. Срце убрзано куца, дланови се зноје, а мисли су усмјерене готово искључиво на ту особу. Све то има своје биолошко објашњење.
Ендорфини, познати као природни "хормони среће", ублажавају бол, поправљају расположење и стварају осјећај задовољства.
Посебно су важни у дуготрајним везама јер доприносе осјећају сигурности, емоционалне стабилности и блискости међу партнерима.
На почетку заљубљености главну улогу има допамин – неуротрансмитер задужен за осјећај задовољства и награде.
Управо због њега заљубљени често идеализују партнера, не могу да престану да размишљају о њему и имају снажну жељу за новим сусретом.
Научници истичу да допамин активира исте мождане центре који су одговорни за осјећај награде и задовољства.
Окситоцин, познат и као "хормон повезаности", ослобађа се током загрљаја, пољубаца и других облика физичке блискости.
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Повезује се са већим повјерењем, емоционалном блискошћу и стварањем стабилних партнерских односа.
Истраживања показују да партнери који исказују више њежности и међусобне подршке имају виши ниво окситоцина, што позитивно утиче не само на квалитет везе већ и на имунитет и опште здравље.
У првим мјесецима заљубљености ниво серотонина често опада, због чега заљубљене особе непрестано размишљају о партнеру и анализирају сваки сусрет, поруку или поглед.
Истовремено расте ниво кортизола, хормона стреса, па почетак везе често прате узбуђење, нервоза и убрзан рад срца.
Како однос постаје стабилнији, ниво кортизола се постепено смањује.
Истраживања показују да се у првим мјесецима везе ниво тестостерона код мушкараца може смањити, док код жена често расте.
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Научници сматрају да ове промјене могу помоћи партнерима да лакше успоставе емоционалну повезаност, иако су потребна додатна истраживања како би се овај процес у потпуности објаснио.
Аутори студије "The Molecular Basis of Love", објављене у часопису International Journal of Molecular Sciences, закључују да љубав није само питање хормона.
На начин на који волимо утичу и личност, животно искуство, култура, друштвено окружење и бројни други фактори.
Управо зато љубав остаје јединствен спој биологије, психологије и емоција – осјећај који наука може објаснити, али га не може у потпуности свести само на хемијске процесе, преноси Аваз.
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Љубав и секс
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