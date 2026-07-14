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Терапеути открили када је право вријеме да упознате родитеље свог партнера

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 17:43

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Терапеути открили када је право вријеме да упознате родитеље свог партнера
Фото: Pexels.com

Један од знакова да веза постаје озбиљнија и да постоје планови за заједничку будућност јесте и упознавање родитеља партнера. Код многих тај сусрет изазива нервозу.

Терапеуткиња за партнерске односе Џин Фицпатрик истиче да је сасвим природно осјећати нелагоду прије првог сусрета с родитељима партнера.

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"Природно је да се осјећате помало нелагодно. Желите да оставите добар утисак, посебно ако је ријеч о озбиљној вези", казала је.

Према њеним ријечима, важно је да се не припремате за неуспјех. Готово сви осјећају одређени ниво треме прије оваквих сусрета, а прихватање да је то нормална реакција може помоћи да се стрес ублажи.

Фицпатрик сматра да право вријеме за упознавање родитеља зависи од околности. Ако живите у истом граду и лако можете да се придружите породичном ручку или неформалном окупљању, до упознавања може доћи много раније него што сте очекивали.

Ипак, препоручује да се тај сусрет догоди прије вјеридбе, јер упознавање може помоћи у изградњи бољег односа с будућом породицом, преноси СуперЖена.

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Наглашава и да партнер има важну улогу у томе да се осјећате опуштеније.

"Ваш партнер може бити вриједан извор информација. Питајте га да ли постоје осјетљиве теме које би требало избјегавати током разговора с његовим родитељима", поручила је

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Тагови :

љубавне везе

Љубав

партнерски однос

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