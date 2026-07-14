На помолу нови преокрет: Објављена прогноза за наредне дане

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Познати метеоролог Марко Чубрило објавио је прогнозу за наредне дане према којој наш регион очекује нови преокрет. Како је навео, наредних дана биће топло али без драстично високих температура.
Најавио је да ће петак бити најтоплији дан ове седмице, након чега слиједи погоршање временских прилика.
Регион
Велики пожар у Хрватској: ''Чују се експлозије, осјети се смрад пластике''
За викенд нам стиже хладног фронт уз јаче нестабилности и освјежење, али снага и временских оквир доласка тог фронта још нису дефинисани, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
Све до око 27. јула релативно свјеже и нестабилно, без правог љетног времена.
"За викенд нас очекује премјештање хладног фронта, али сам временски оквир његовог доласка као и снага још нису јасни. Данашња верзија синоптике га шаље ка нама већ у суботу, али ће промјена сигурно бити. За викенд, свакако, погоршање времена уз грмљавинске пљускове, локалне непогоде, пролазно јак до олујан сјеверозападни вјетар и освјежење“, наводи се у објави.
Свијет
Жене дрогирао, па их силовао: Подигнута оптужница против насилника у Њемачкој
Од недјеље постоји могућност да на вријеме код нас утиче циклон над сјевероистоком Европе, преко којег би ка нама пристизао релативно свјеж и повремено влажан ваздух.
Уз свјеже ноћи, посебно за ово доба године, у току дана максимуми најчешће од 20 до 25 степени Целзијуса. Дуваће сјеверозападни вјетар, док ће повремено бити услова за пљускове. На приморју исто свјежије, уз могућу пролазну кишу за викенд, а од недјеље углавном суво, али уз буру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
12
17
56
17
52
17
51
17
43
Тренутно на програму