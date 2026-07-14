Logo

На помолу нови преокрет: Објављена прогноза за наредне дане

Аутор:

Стеван Лулић
14.07.2026 17:32

Коментари:

0
Приказан је сунчан дан у градском парку са асфалтном стазом у предњем плану и тржним центром у позадини.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Познати метеоролог Марко Чубрило објавио је прогнозу за наредне дане према којој наш регион очекује нови преокрет. Како је навео, наредних дана биће топло али без драстично високих температура.

Најавио је да ће петак бити најтоплији дан ове седмице, након чега слиједи погоршање временских прилика.

vatrogasci

Регион

Велики пожар у Хрватској: ''Чују се експлозије, осјети се смрад пластике''

За викенд нам стиже хладног фронт уз јаче нестабилности и освјежење, али снага и временских оквир доласка тог фронта још нису дефинисани, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Све до око 27. јула релативно свјеже и нестабилно, без правог љетног времена.

"За викенд нас очекује премјештање хладног фронта, али сам временски оквир његовог доласка као и снага још нису јасни. Данашња верзија синоптике га шаље ка нама већ у суботу, али ће промјена сигурно бити. За викенд, свакако, погоршање времена уз грмљавинске пљускове, локалне непогоде, пролазно јак до олујан сјеверозападни вјетар и освјежење“, наводи се у објави.

Полиција Њемачка

Свијет

Жене дрогирао, па их силовао: Подигнута оптужница против насилника у Њемачкој

Од недјеље постоји могућност да на вријеме код нас утиче циклон над сјевероистоком Европе, преко којег би ка нама пристизао релативно свјеж и повремено влажан ваздух.

Уз свјеже ноћи, посебно за ово доба године, у току дана максимуми најчешће од 20 до 25 степени Целзијуса. Дуваће сјеверозападни вјетар, док ће повремено бити услова за пљускове. На приморју исто свјежије, уз могућу пролазну кишу за викенд, а од недјеље углавном суво, али уз буру.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Марко Чубрило

Коментари (0)

Више из рубрике

Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Спремите новчанике, наплата уласка у земље ЕУ почиње ускоро

2 ч

0
Самсунг насловна

Друштво

АИ је свуда. Али гдје нам заиста помаже?

3 ч

0
Мтел клима уређаји

Друштво

Освјежите љето уз Тесла и TCL климе из m:tel понуде

4 ч

0
Гранични прелаз Зупци колона гужва

Друштво

Гужве на границама: Најдуже се чека на ГП Зупци и Велика Кладуша

6 ч

0

  • Најновије

18

12

Мокри Долови још једном показали велико срце: Прикупљено 48.000 КМ за Василија Буквића

17

56

Црна Гора затворила још два преговарачка поглавља са ЕУ

17

52

Локализован пожар испод брда Црквина код Требиња

17

51

Европски истражиоци упали у Аутоцесте ФБиХ због Коридора 5Ц

17

43

Терапеути открили када је право вријеме да упознате родитеље свог партнера

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима