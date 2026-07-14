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Жене дрогирао, па их силовао: Подигнута оптужница против насилника у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 17:19

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Аутомобил њемачке полиције
Фото: Markus Spiske/Pexels

Против мукарца који је дрогирао и силовао 14 жена тужилаштво у Берлину подигло је оптужницу.

Он је оптужен по 22 тачке оптужнице за силовање и опасне тјелесне повреде, као и за злочине који се односе на снимање некога без сагласности.

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Из тужилаштва наводе да се окривљени још није изјаснио поводом оптужби.

Истражиоци су првобитно ушли у траг мушкарцу старом 68 година путем његове онлајн преписке са другим, преминулим мушкарцем оптуженим за сличне злочине. Његова имовина је први пут претресена у марту прошле године.

Истражиоци су на крају пронашли видео-снимке очигледних злочина на заплијењеним уређајима за складиштење података.

Тужиоци су рекли да су пронашли назнаке криминала који далеко превазилазе оптужбе које су подигнуте данас.

"Током евалуације, идентификовани су бројни потенцијални злочини на штету укупно 58 жена. Фокус оптужби које се сада подижу је на 22 злочина на штету 14 жена", наводи се из тужилаштва.

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Тужиоци су рекли да обим могућих кривичних дјела доводи до дуготрајних истрага, при чему 10 жена још није идентификовано.

Мушкарац је оптужен да је користио комбинацију таблета за спавање и алкохола како би дрогирао жене прије него што их је силовао. Сматра се да их је упознао преко онлајн платформи за упознавање.

"Жене које су већ саслушане нису се могле сјетити сумњивих злочина и сазнале су за њих тек током истраге захваљујући видео-снимцима", рекли су тужиоци.

Тужиоци су морали да одустану од додатних 36 сумњивих случајева између 2010. и 2014. године, због застарерјелости. Контроверзни њемачки закон наводи да се силовања могу кривично гонити само у року од пет година, осим ако се могу утврдити посебне опасне тјелесне повреде, када се тај период продужава на 20 година.

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Тужиоци су рекли да у одбаченим случајевима видео-докази нису показали да су жртве дрогиране, што је класификовано као наношење тјелесних повреда, наводи "Дојче веле".

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

Силовање

Берлин

Оптужница

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