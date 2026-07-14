Виц дана: Мујин радни уторак

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мујо се запослио и шеф му објашњава посао:
"Мујо, у понедјељак се упознајемо с послом, у уторак радимо, у сриједу одмарамо, у четвртак славимо што је сутра петак, а у петак не радимо јер је викенд пред вратима. Имаш ли каквих питања?".
Мујо се почеше по глави па пита:
"Шефе, а је л' се тај уторак мора баш сваке седмице радити?".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
12
17
56
17
52
17
51
17
43
Тренутно на програму