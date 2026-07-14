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Виц дана: Мујин радни уторак

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 17:23

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Радник са заштитном опремом обрађује дрво у хали предвиђеној за тај посао.
Фото: Unsplash

Мујо се запослио и шеф му објашњава посао:

"Мујо, у понедјељак се упознајемо с послом, у уторак радимо, у сриједу одмарамо, у четвртак славимо што је сутра петак, а у петак не радимо јер је викенд пред вратима. Имаш ли каквих питања?".

Мујо се почеше по глави па пита:

"Шефе, а је л' се тај уторак мора баш сваке седмице радити?".

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