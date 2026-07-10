Виц дана: Тражи оца на изборима

Аутор:АТВ редакција
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Дошао човјек на бирачко мјесто, да гласа.
По завршеном гласању, затражи од људи из комисије да му дају столицу да сједне.
"Изволите столицу, да ли Вам је добро, господине?"
"Ма добро ми је, само хоћу да сачекам оца да дође на гласање".
"Па доћи ће Вам отац кући након што гласа".
"Он не долази кући, ево има већ 10 година јер је умро, али редовно излази на изборе, па рекох да га видим...", рече човјек.
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