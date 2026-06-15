Виц дана: Поруке за мужа

Аутор:АТВ
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Муж се увече враћа с посла и на столу га дочека женина порука:
"Мама је болесна, отишла сам код ње!"
Затим порука на фрижидеру:
- Храна је у фрижидеру, само је подгриј у микролатасној!
Муж крене у кревет, опет порука:
- Сањај о мени!
Кад му досаде поруке, обуче се и крене обувати ципелу, а у њој порука:
- Куда, куда?
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