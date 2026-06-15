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Виц дана: Поруке за мужа

Аутор:

АТВ
15.06.2026 22:21

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Vic
Фото: Unsplash

Муж се увече враћа с посла и на столу га дочека женина порука:

"Мама је болесна, отишла сам код ње!"

Затим порука на фрижидеру:

- Храна је у фрижидеру, само је подгриј у микролатасној!

Муж крене у кревет, опет порука:

- Сањај о мени!

Кад му досаде поруке, обуче се и крене обувати ципелу, а у њој порука:

- Куда, куда?

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Тагови :

Виц дана

хумор и забава

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