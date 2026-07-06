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Фудбалери Левског одрадили тренинг на Градском стадиону

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 20:11

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Фудбалери Левског одрадили тренинг на Градском стадиону у Бањалуци уочи утакмице са Борцем.
Фото: ATV

Фудбалери Левског одрадили тренинг на Градском стадиону у Бањалуци уочи утакмице са Борцем.

Градски стадион спреман је за окршај фудбалера бањалучког Борца и Левског из Софије у првом колу квалификација за Лигу шампиона.

Утакмица је на програму у уторак, са почетком у 20.30 часова.

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Тагови :

Борац Левски

Бањалука

Градски стадион

Фудбал утакмица

ФК Борац

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