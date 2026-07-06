Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Левског одрадили тренинг на Градском стадиону у Бањалуци уочи утакмице са Борцем.
Градски стадион спреман је за окршај фудбалера бањалучког Борца и Левског из Софије у првом колу квалификација за Лигу шампиона.
Утакмица је на програму у уторак, са почетком у 20.30 часова.
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