Мухаремовић тражи добру плату у Јувентусу, већу од капитена

Аутор:АТВ редакција
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Италијански медији пишу да је Јувентус показао интересовање за бх. нападача Тарика Мухаремовића, али да су преговори отежани због плате коју Мухаремовић тражи.
Екипа Сасуола је процијенила тржишну вриједност свог фудбалера на око 40 милиона евра, а клуб из Торина би требало да плати половину те цифре. Јувентус је понудио 15 милиона евра на име фиксног обештећења уз три милиона евра кроз потенцијалне бонусе.
Међутим, Мухаремовић тражи плату између три и четири милиона и ту је наступио проблем. Његов тим сматра да на рачун интересовања клубова из енглеског Премијершипа он може без већих проблема добити идентичну или чак и већу плату.
Цифра коју је затражио Мухаремовић већа је од доброг дијела екипе. Капитен Старе даме Мануел Локатели зарађује три милиона евра годишње. Највећу плату има Душан Влаховић 12 милиона евра, затим Џонатан Дејвид шест, Бремер пет, Копмајнерс 4.5 и Опенда четири милиона евра.
Да Мухаремовић добије исту, имао би већу плату од Консеисаа, Гатија, Вестон Мекенија, Костића, Камбијаза, Калулуа, Руганија, Миретија.
Звијезда Јувентуса и велика жеља бројних европских клубова Кенан Јилдиз зарађује 1.5 милиона евра по сезони.
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