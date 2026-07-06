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Популарна апликација уводи промјену коју су сви чекали: Стиже зелена тачка и на Ајфону

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 21:37

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Телефон апликације
Фото: pexels/Ravi Roshan

Прошлог мјесеца сазнали смо да је Воцап почео да тестира зелену тачку на Андроиду како би означио да је контакт на мрежи . Компанија у власништву Мете сада је почела да тестира ову функцију и на иОС-у.

Ову информацију објавила је екипа портала ВАБетаИнфо, која је нову опцију открила у бета верзији 26.26.10.72 Воцап за иОС.

ВАБетаИнфо наводи да је екран "Подаци о контакту", који се отвара додиром на фотографију контакта, за сада једино мјесто на којем се приказује зелена тачка.

Такође, вриједи напоменути да Воцап примјењује иста правила приватности на зелену тачку као и на статус "Посљедњи пут виђен" и статус "На мрежи". То значи да, ако је корисник одлучио да сакрије свој статус посљедњег виђења и онлајн статус од других, ни зелена тачка неће бити видљива.

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Воцап уводи опцију која побољшава приватност корисника

Ова функција, која означава да је корисник тренутно онлајн, за сада је доступна само појединим бета корисницима на Андроиду и иОС-у, а још није познато када ће Воцап омогућити њено коришћење свим корисницима.

(Б92)

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Тагови :

Воцап

апликација

нова функција на Воцапу

технологија

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