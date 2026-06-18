Промјена на популарној апликацији: Поруке које одмах нестају, а једна ствар биће строго блокирана

Аутор:АТВ редакција
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Воцап се коначно придружује осталим Метиним апликацијама за дописивање које имају ову функцију.
Воцап већ нуди фотографије, видео-снимке и гласовне поруке које нестају, али сада коначно уводи оно што већина његових конкурената већ има – поруке које се могу погледати само једном. Компанија интензивно тестира ову функцију у најновијој бета верзији за иОС, као и у недавно објављеној верзији за Андроид која још није званично доступна корисницима, преноси ВабетаИнфо.
Друге апликације за размјену порука, попут Месенџера, Инстаграма, Снепчета и Телеграма, већ омогућавају слање порука које се могу прегледати само једном. Корисници Воцапа до сада су се сналазили заобилазним путем – правили би снимак екрана текстуалне поруке и слали га користећи опцију за фотографије које нестају.
За сада нема информација о томе када ће нова функција постати доступна свим корисницима, али би то могло бити ускоро, с обзиром на то да је већ у фази тестирања путем Епловог ТестФлајт програма.
(б92)
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