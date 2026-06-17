Археолози у Њемачкој открили гроб келтског ратника стар око 2.400 година

Аутор:АТВ
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Археолози су у близини града Бад Камберг у Њемачкој открили гроб келтског ратника стар око 2.400 година, у којем су пронађени остаци бојних кола, оружје, златни накит и предмети који указују на висок друштвени статус покојника.
Откриће је направљено током изградње соларног парка у области Лимбург-Вајлбург, а истраживачи наводе да је ријеч о првом познатом локалном гробу келтске елите на том подручју, преноси Индепендент.
„Чак и након геофизичког истраживања планиране локације претпостављали смо да би могло бити речи о келтском елитном гробу, али нико није очекивао да ћемо пронаћи не само кнежевски гроб, већ и сахрану у кочији”, рекао је окружни археолог Кај Микенбергер.
Истраживачи кажу да са најновијим открићем сада постоје јасне паралеле са другим познатим келтским кнежевским гробницама у централној Европи.
„Ново откриће може да прошири ову слику: обећава нове увиде у друштвене елите, занатство, надрегионалне контакте и обичаје сахрањивања у касном гвозденом добу”, кажу научници.
Истраживачи су упоређивали елиту сахрањену у гробу са принцом од Глауберга, истакнутом келтском личношћу која је живјела у Хесену отприлике у то вријеме.
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„Поређење са келтским принцом из Глауберга је очигледно с обзиром на већ познати спектар налаза”, навели су.
Међу пронађеним предметима налазе се дијелови двоколице, укључујући спојнице, металне завршетке осовина и гвоздене обруче точкова, што указује да је ратник сахрањен заједно са својим возилом.
Археолози су пронашли и оружје, златни накит, као и бронзани врч пореклом из области данашње Италије, што указује на широке трговачке и културне везе келтског друштва тог периода.
Сахране у кочијама ретке су у њемачкој покрајини Хесен, а археолози оцјењују да ниједан од раније познатих налаза нема квалитет и значај као откриће код Бад Камберга.
„Као савременик принца од Глауберга, принц од Бад Камберга је свакако играо важну улогу у келтској историји наше земље”, навели су истраживачи
Стручњаци настављају ископавања других дИЈелова гробнице како би пронашли додатне предмете и добили потпунију слику о животу и положају особе која је у њој сахрањена, преноси Танјуг.
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