Logo

Археолози у Њемачкој открили гроб келтског ратника стар око 2.400 година

Аутор:

АТВ
17.06.2026 10:09

Коментари:

0
Споменик
Фото: pexels/Sami Aksu

Археолози су у близини града Бад Камберг у Њемачкој открили гроб келтског ратника стар око 2.400 година, у којем су пронађени остаци бојних кола, оружје, златни накит и предмети који указују на висок друштвени статус покојника.

Откриће је направљено током изградње соларног парка у области Лимбург-Вајлбург, а истраживачи наводе да је ријеч о првом познатом локалном гробу келтске елите на том подручју, преноси Индепендент.

„Чак и након геофизичког истраживања планиране локације претпостављали смо да би могло бити речи о келтском елитном гробу, али нико није очекивао да ћемо пронаћи не само кнежевски гроб, већ и сахрану у кочији”, рекао је окружни археолог Кај Микенбергер.

Истраживачи кажу да са најновијим открићем сада постоје јасне паралеле са другим познатим келтским кнежевским гробницама у централној Европи.

„Ново откриће може да прошири ову слику: обећава нове увиде у друштвене елите, занатство, надрегионалне контакте и обичаје сахрањивања у касном гвозденом добу”, кажу научници.

Истраживачи су упоређивали елиту сахрањену у гробу са принцом од Глауберга, истакнутом келтском личношћу која је живјела у Хесену отприлике у то вријеме.

ILU-ARHEOLOG-170925

Наука и технологија

Археолог увјерен да је пронашао гробницу легендарног владара

„Поређење са келтским принцом из Глауберга је очигледно с обзиром на већ познати спектар налаза”, навели су.

Међу пронађеним предметима налазе се дијелови двоколице, укључујући спојнице, металне завршетке осовина и гвоздене обруче точкова, што указује да је ратник сахрањен заједно са својим возилом.

Археолози су пронашли и оружје, златни накит, као и бронзани врч пореклом из области данашње Италије, што указује на широке трговачке и културне везе келтског друштва тог периода.

Сахране у кочијама ретке су у њемачкој покрајини Хесен, а археолози оцјењују да ниједан од раније познатих налаза нема квалитет и значај као откриће код Бад Камберга.

„Као савременик принца од Глауберга, принц од Бад Камберга је свакако играо важну улогу у келтској историји наше земље”, навели су истраживачи

Стручњаци настављају ископавања других дИЈелова гробнице како би пронашли додатне предмете и добили потпунију слику о животу и положају особе која је у њој сахрањена, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Гробље

келтски ратник

Коментари (0)

Прочитајте више

Костури без лобања археолошка ископина

Друштво

Пронађено 80 скелета без главе, шокантна истина открива све

1 д

0
Археолози открили неколико литара пива старог 2.300 година

Наука и технологија

Археолози открили неколико литара пива старог 2.300 година

1 седм

0
Археолошко откриће крај Дунава: Ископана 302 новчића из доба Рима

Наука и технологија

Археолошко откриће крај Дунава: Ископана 302 новчића из доба Рима

1 мј

0
Пирамида

Наука и технологија

Археолози скенирали Кеопсову пирамиду: Сада вјерују да су открили њену највећу тајну

3 седм

0

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција

Наука и технологија

Језиво откриће научника: Вјештачка интелигенција развија емоције које крије од нас

5 ч

0
mobilni telefon mobitel

Наука и технологија

Ово су знакови да је ваш телефон заражен вирусима: Обратите пажњу

18 ч

0
Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Наука и технологија

Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

20 ч

0
Археолошко ископавање

Наука и технологија

Највеће римско купатило у историји Холандије откривено на градилишту

22 ч

0

  • Најновије

12

56

Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности

12

35

Возач BMW-а пијан проузроковао саобраћајку и повриједио неколико лица

12

21

"Не требају постојати ни ПИК ни високи представник"

12

20

Дуњић: Затвори у Српској у потпуности прилагођени потребама друштва и безбједносном окружењу

12

16

Тришић Бабић: Најбољи амбасадори и промотери Републике Српске су културни радници и културне представе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима