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Највеће римско купатило у историји Холандије откривено на градилишту

Аутор:

АТВ
16.06.2026 13:58

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Археолошко ископавање
Фото: pexels/Ensar *

Холандски археолози су, током ископавања на градилишту стамбеног комплекса у Најмегену, открили готово нетакнут дио римског купатила старог око 1.900 година, заједно са остацима улица, кућа и десетинама хиљада историјских предмета, саопштила је градска управа.

Ово откриће сматра се највећим комплексом римских терми икада пронађеним у Холандији, а међу пронађеним предметима налазе се накит, новчићи, бронзана биста римског бога вина Бахуса и стотине коштаних укосница које су „коришћене за сложене фризуре римских дама", што указује на луксузан живот становника римског града Улпија Новиомагус пре око 1.900 година, преносе медији.

„Унутрашњи зидови купатила били су обложени мермером, док су подови били направљени од црно-белих кречњачких плочица. У другим просторијама зидови су били украшени шарено осликаним малтером. Декоративни украси од кречњака и пешчара били су уграђени у фасаде", наводи се у саопштењу градске управе.

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Купатило је изузетно добро очувано, велики дијелови одводних канала и подова и даље су сачувани, као и два камена темеља висока до два метра и бетонски под са низом циглених стубова који су били дио хипокауста (римског система подног грејања).

„Ово су међу најбоље очуваним римским зиданама у Најмегену. Ископавања показују да је овај римски град био у пуној употреби све до дубоко у 3. вијеку нове ере. То се односи и на купатило и на зграде сјеверно од њега, уз реку", наводи Управа.

На наставак живота римског града у 3. вијеку посебно указује новчићи цара Постума (260-269. године нове ере), као и његових непосредних претходника и наследника, који су веома ријетки на другим дијеловима налазишта.

Градска управа одлучила је да древне зидове сачува и учини их видљивим испод нове градње, док ће дио предмета бити изложен у градској кући Најмегена од 29. јуна, преноси Танјуг.

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Тагови :

археолози

Холандија

римско купатило

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