Популарни суплемент повезан са краћим животом мушкараца

Аутор:АТВ
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Аминокиселина која се налази у храни богатој протеинима, као и у многим суплементима за здравље мозга, могла би имати неочекивану везу са дужином живота, показују нова истраживања, а преноси СајансДејли.
Научници, чији рад је објављен у журналу Агинг-УС, испитивали су да ли двије аминокиселине, фенилаланин и тирозин, могу утицати на то колико дуго људи живе. Њихови налази сугеришу да су виши нивои тирозина у крви повезани са краћим очекиваним животним вијеком код мушкараца, што отвара нова питања о улози коју овај нутријент може играти у старењу.
Шта су фенилаланин и тирозин? Аминокиселине се често описују као градивни блокови протеина. Тијело их користи за стварање и поправку ткива, производњу ензима и подршку бројним биолошким функцијама. Фенилаланин и тирозин су двије аминокиселине које помажу у регулисању метаболизма и мождане активности. Природно су присутне у многим намирницама, нарочито у месу, риби, јајима, млечним производима и другим изворима богатим протеинима. Такође су доступне у облику дијететских суплемената који се рекламирају за енергију, фокус и когнитивне перформансе.
Тирозин је посебно значајан јер помаже тијелу да производи неуротрансмитере као што су допамин, норепинефрин и епинефрин. Ови хемијски гласници играју важну улогу у расположењу, пажњи, мотивацији, памћењу и одговору тијела на стрес.
Због ових функција, тирозин је привукао све веће интересовање истраживача који проучавају старење, здравље мозга и животни век.
Да би истражили да ли ове аминокиселине утичу на дуговечност, истраживачи су анализирали здравствене и генетске податке више од 270.000 учесника укључених у УК Биобанк, једну од највећих светских база података о дугорочном здрављу.
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Тим је користио два комплементарна приступа. Прво су испитали уочене односе између нивоа аминокиселина и смртности. Такође су користили технику звану менделовска рандомизација, генетску методу која помаже научницима да утврде да ли уочена повезаност одражава узрочно-посљедични однос, а не пуку случајност. Ова комбинација омогућила је истраживачима да сагледају ствари шире од саме корелације и добију снажније доказе о томе да ли нивои аминокиселина могу директно утицати на животни вијек.
На први поглед чинило се да су и фенилаланин и тирозин повезани са већим ризиком од смрти. Међутим, након што су узети у обзир додатни фактори и спроведене детаљније анализе, само је тирозин наставио да показује досљедну везу са животним вијеком. Налази сугеришу да повишени нивои тирозина могу допринети скраћењу очекиваног животног вијека код мушкараца.
На основу генетских анализа, истраживачи су проценили да повишени нивои тирозина могу скратити животни вијек мушкараца за скоро годину дана.
Код жена није примећен исти образац. Студија није пронашла значајну повезаност између нивоа тирозина и животног вијека код учесница.
Иако студија пружа неке од најјачих доказа до сада који повезују тирозин са дуговечношћу, многа питања остају без одговора. Научници ће морати да потврде ове налазе на другим популацијама и боље разумију укључене биолошке механизме.
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