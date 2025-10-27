Logo

Осјећате се уморно након помјерања сата? Ови суплементи вам могу помоћи

27.10.2025

15:41

Осјећате се уморно након помјерања сата? Ови суплементи вам могу помоћи

Процјењује се да између једног и десет процената одраслих сваке године током неколико зимских мјесеци искуси сезонски афективни поремећај (САП), а чак и они који немају званичну дијагнозу често осјећају благе облике анксиозности и исцрпљености.

Сезонски афективни поремећај је облик депресије који настаје услед смањене изложености сунчевој свјетлости. Мањак природног свјетла доводи до сниженог нивоа серотонина и поремећаја унутрашњег биолошког сата, а типични знаци овог стања су недостатак енергије, туга, успореност и проблеми са спавањем.

Ilu-sat-030925

Друштво

Спаваћемо дуже: Ноћас враћамо казаљке један сат уназад

Поред тога, један од разлога за зимски пад енергије лежи у исхрани. Два кључна нутријента - витамин Д и магнезијум - могу бити пресудни за стабилно расположење и квалитет сна. Недостатак витамина Д, који је чест у мјесецима без довољно сунца, утиче на производњу серотонина и може изазвати умор и лоше расположење. С друге стране, недовољно магнезијума ремети регулацију сна и повећава нервозу. Зато стручњаци препоручују унос ових суплемената ако желимо да спријечимо нежељене ефекте помјерања сата.

Како комбинација витамина Д и магнезијума утиче на тијело

Витамин Д је најпознатији по својој улози у јачању костију, али такође има значајан утицај на ментално здравље. Недостатак овог витамина може бити повезан са осјећајем анксиозности и депресије, што је посебно изражено током кратких зимских дана, показале су бројне студије. Људско тијело природно ствара витамин Д када је изложено сунчевој свјетлости, али током хладнијих мјесеци мање времена проводимо напољу, а сунце је често преслабо да би подстакло довољну синтезу.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Здравље

Иако ћемо спавати сат дуже, можемо се осјећати уморније: Ево како све зимско рачунање времена утиче на нас

Зато многи нутриционисти препоручују унос витамина Д у облику суплемената. Храна може бити додатни извор, али природно га садржи врло мало намирница. Иако истраживања нису једногласна о његовој директној ефикасности у лечењу сезонске депресије, витамин Д има важну улогу у општем менталном благостању.

Магнезијум такође може бити користан за привикавање на помјерање сата. Познат је по свом утицају на квалитет сна, расположење и смањење стреса. Истраживања показују да скоро половина одраслих не уноси довољно магнезијума, а суплементи су се показали корисним код благих облика анксиозности и депресије. Поред тога, овај минерал је неопходан за активацију витамина Д у организму, што их чини снажним савезницима у борби против сезонске депресије.

Када се узму у обзир скраћени дани, мањак сунца и повећани нивои стреса током хладнијег периода године, комбиновање уравнотежене исхране са суплементима витамина Д и магнезијума може бити један од једноставнијих начина да сачувате добро расположење и енергију док се не врате топлији, свјетлији дани, преноси "Јаху хелт". Препоручена доза зависи од индивидуалних навика у исхрани и нивоа витамина Д и магнезијума у организму, а разговор са љекаром може помоћи да одредите најбољу врсту суплемента, преноси РТ Балкан.

Тагови:

suplementi

umor

Спавање

pomjeranje sata

pomjeranje kazaljki

nesanica

