Спектакл у Зворнику, Сара Ћирковић поново славила у рингу

Извор:

АТВ

28.12.2025

21:16

Фото: АТВ

У прелијепој атмосфери препуне зворничке дворане, Сара Ћирковић уписала је трећу професионалну побједу. Послије шест рунди, одлуком судија савладала је Сајду Москер из Панаме.

Инспирисана подршком домаће публике Сара је одрадила добар меч и потврдила квалитет у рингу.

Тренер Мирко Ждрало, истакао је да је ова побједа винула Сару врх свјетског бокса у категорији до 53.5 килограма.

Меч је одржан у организацији промоције "Балкан боксинг" под називом "Краљице ринга". Зворник је свједочио истинском спектаклу, а Сара Ћирковић наставља пут ка свјетским висинама.

Опширније у видео прилогу....

