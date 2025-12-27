Logo
Још један играч Партизана добио позив у репрезентацију Србије

Извор:

Танјуг

27.12.2025

14:44

Коментари:

0
Фото: Youtube/ARKUS liga/screenshot

Рукометаш Партизана Иван Мићић накнадно је позван у репрезентацију Србије која се у Старој Пазови припрема за Европско првенство.

"Наш Иван Мићић биће део репрезентације Србије на предстојећем Европском првенству. Дугогодишњи пивотмен "црно-бијелих" накнадно је позван од стране селектора Раула Гонзалеса, па ће наш клуб у дресу Србије представљати четири играча", пише у објави РК Партизан.

тајрик џонс

Кошарка

Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

Прије Мићића, у репрезентацију су из Партизана позвани средњи бек Вељко Поповић, десни бек Никола Црноглавац и голман Андреј Трнавац.

Европско првенство ће се играти од 15. јануара до 1. фебруара у Данској, Норвешкој и Шведској. Србија је у А групи са Немачком, Шпанијом и Аустријом.

