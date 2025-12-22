Рукометаши Борца јесењи дио сезоне завршили на петом мјесту

Извор:
АТВ
22.12.2025
21:03
Коментари:0
Побједом против Дервенте рукометаши Борца ставили су тачку на јесењи дио сезоне.
Биланс црвено плавих је осам побједа, реми и четири пораза што је у овом тренутку довољно за пету позицију на табели у Првенству БиХ.
С обзиром на бројне турбуленције у бањалучком клубу могу да буду задовољни пролазним временом након 13 одиграних кола.
Својим одбранама Небојша Граховац доносио је сигурност и мирноћу екипи Борца. Шампионат и конкуренција ове сезоне су доста уједначени, али искусни голман каже да је квалитет нешто слабији.
Титулу јесењег шампиона у бх. првенству освојио је Извиђач.
Рукометаши Борца са припремама почињу 10. јануара, а други дио сезоне креће крајем првог мјесеца обавезама у Купу.
Остали спортови
6 ч0
Остали спортови
13 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
49
21
44
21
27
21
27
21
18
Тренутно на програму