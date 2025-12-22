Logo
Рукометаши Борца јесењи дио сезоне завршили на петом мјесту

АТВ

22.12.2025

21:03

Рукометаши Борца јесењи дио сезоне завршили на петом мјесту
Фото: АТВ

Побједом против Дервенте рукометаши Борца ставили су тачку на јесењи дио сезоне.

Биланс црвено плавих је осам побједа, реми и четири пораза што је у овом тренутку довољно за пету позицију на табели у Првенству БиХ.

С обзиром на бројне турбуленције у бањалучком клубу могу да буду задовољни пролазним временом након 13 одиграних кола.

Својим одбранама Небојша Граховац доносио је сигурност и мирноћу екипи Борца. Шампионат и конкуренција ове сезоне су доста уједначени, али искусни голман каже да је квалитет нешто слабији.

Титулу јесењег шампиона у бх. првенству освојио је Извиђач.

Рукометаши Борца са припремама почињу 10. јануара, а други дио сезоне креће крајем првог мјесеца обавезама у Купу.

RK Borac

