Овако је Милош Јаничић ''избубао'' ММА легенду - ВИДЕО

Извор:

Телеграф

21.12.2025

10:50

Милош Јаничић
Фото: Screenshot

Гледали смо спектакуларан ФНЦ 26 у Подгорици, где је кулминација била у главној борби у којем су се одмјерили Милош Јаничић, рођени Подгоричанин и миљеник домаће публике, као и Бразилац Алекс Оливеира, легенда ММА борбе и бивши УФЦ борац.

Lukas Aca

Сцена

Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Јаничић је оправдао улогу фаворита и славио је послије непуна два минута борбе, када је сјајно успио да се измигољи послије напада и обарања Бразилца.

Преокренуо је ситуацију, окренуо је "Каубоја" на леђа, а онда је нанио жестоке ударце.

Ово је Милошу Јаничићу био први пут у каријери да је он био дио главне борбе и оправдао је повјерење.

Бразилац је био права "темприрана бомба" током каријере, па је и Јаничић био опрезан. Бразилац је ушао без гарда, а онда је и први нападао и срушио је Јаничића, али "Кобра" се "измигољила" и преокренула ситуацију.

Васо Бакочевић нокаутиран

Остали спортови

Васо Бакочевић брутално нокаутиран - јавио се из Ургентног

Убрзо је Јаничић био у повољној ситуацији, а Бразилац на леђима. Услиједили су жестоки ударци Јаничића, а судија није могао ништа, осим да прекине борбу, јер Оливеира није ни пружао отпор.

Услиједило је велико славље у Морачи, гдје су дошли и Варвари, навијачи Будућности, који су имали и паролу за Јаничића, а побједу су прославили уз бакљаду, пише "Телеграф".

