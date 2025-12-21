Овако је Милош Јаничић ''избубао'' ММА легенду - ВИДЕО

Извор:
Телеграф
21.12.2025
10:50
Гледали смо спектакуларан ФНЦ 26 у Подгорици, где је кулминација била у главној борби у којем су се одмјерили Милош Јаничић, рођени Подгоричанин и миљеник домаће публике, као и Бразилац Алекс Оливеира, легенда ММА борбе и бивши УФЦ борац.
Јаничић је оправдао улогу фаворита и славио је послије непуна два минута борбе, када је сјајно успио да се измигољи послије напада и обарања Бразилца.
Преокренуо је ситуацију, окренуо је "Каубоја" на леђа, а онда је нанио жестоке ударце.
Ово је Милошу Јаничићу био први пут у каријери да је он био дио главне борбе и оправдао је повјерење.
Бразилац је био права "темприрана бомба" током каријере, па је и Јаничић био опрезан. Бразилац је ушао без гарда, а онда је и први нападао и срушио је Јаничића, али "Кобра" се "измигољила" и преокренула ситуацију.
Убрзо је Јаничић био у повољној ситуацији, а Бразилац на леђима. Услиједили су жестоки ударци Јаничића, а судија није могао ништа, осим да прекине борбу, јер Оливеира није ни пружао отпор.
Услиједило је велико славље у Морачи, гдје су дошли и Варвари, навијачи Будућности, који су имали и паролу за Јаничића, а побједу су прославили уз бакљаду, пише "Телеграф".
