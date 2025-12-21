Logo
Large banner

Васо Бакочевић брутално нокаутиран - јавио се из Ургентног

Извор:

АТВ

21.12.2025

10:29

Коментари:

0
Васо Бакочевић нокаутиран
Фото: Screenshot / X

ММА борац Васо Бакочевић доживио је бруталан нокаут синоћ, 20. децембра, у "Морачи" у Подгорици, против Пољака Артура Совинског, који је однио побједу послије само неколико секунди.

Задао је Пољак два брза, али директна ударца Бакочевићу од чега овај није могао да се опорави.

Lukas Aca

Сцена

Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Након тога у ходнику је држао и кесу са ледом на свом лицу како би ублажио бол.

Огласио се Васо

У међувремену је стигла информација да је познати ММА борац завршио и у Ургентном центру, а он је то и сам потврдио путем своје друштвене мреже "Инстаграм".

Наиме, он је објавио фотографију са скенера.

Радар у Коњицу

Ауто-мото

Нови радар вреба возаче на дионици у БиХ

Отишао је да провјери да ли је све како треба након страшних удараца које је претрпио.

У коментару је оставио само једну реченицу:

"Пукла тиква".

То је написао уз емотиконе, чиме је индиректно поручио навијачима да се не брину, преноси портал "Независне".

Подијели:

Тагови:

Vaso Bakočević

MMA

nokaut

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Српској траже веће казне за саобраћајне прекршаје

Република Српска

У Српској траже веће казне за саобраћајне прекршаје

3 ч

0
Бањалука, загађење ваздуха

Градови и општине

Ни Бањалука ни Сарајево: Ово је данас град с најзагађенијим ваздухом

4 ч

1
Несрећа код Приједора

Хроника

Тежак судар између Бањалуке и Приједора: Ватрогасци извлачили повријеђене

4 ч

0
Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Фонд ПИО позвао осигуранике: Јавите се што прије

4 ч

1

Више из рубрике

Никољданска најава Борчевог табора: Нове побједе једина су жеља

Остали спортови

Никољданска најава Борчевог табора: Нове побједе једина су жеља

1 д

1
Кристина Чемберс

Остали спортови

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

2 д

0
Црвени картон за турског скијаша

Остали спортови

Ово је први човјек који је добио црвени картон у ски скоковима

3 д

0
Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

Остали спортови

Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

14

07

Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

14

01

Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

13

59

Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

13

50

Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner