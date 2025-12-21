Васо Бакочевић брутално нокаутиран - јавио се из Ургентног

Извор:
ММА борац Васо Бакочевић доживио је бруталан нокаут синоћ, 20. децембра, у "Морачи" у Подгорици, против Пољака Артура Совинског, који је однио побједу послије само неколико секунди.
Задао је Пољак два брза, али директна ударца Бакочевићу од чега овај није могао да се опорави.
Након тога у ходнику је држао и кесу са ледом на свом лицу како би ублажио бол.
У међувремену је стигла информација да је познати ММА борац завршио и у Ургентном центру, а он је то и сам потврдио путем своје друштвене мреже "Инстаграм".
🇵🇱 Artur Sovinski je nokautirao Vasu Bakočevića za manje od minuta!— Kavez MMA (@KavezMma) December 20, 2025
Meni izgleda da mu je nešto slomio u faci, izgledalo bolno#FNC26 pic.twitter.com/7z9RPETLAO
Наиме, он је објавио фотографију са скенера.
Отишао је да провјери да ли је све како треба након страшних удараца које је претрпио.
У коментару је оставио само једну реченицу:
"Пукла тиква".
То је написао уз емотиконе, чиме је индиректно поручио навијачима да се не брину, преноси портал "Независне".
