Никољданска најава Борчевог табора: Нове побједе једина су жеља

Фудбалере и рукометаше бањалучког Борца у недјељу очекују посљедњи премијерлигашки испити у 2025. години.
Први ће на терен фудбалери Борца који на Градском стадиону од 15.00 часова дочекују Зрињски у великом дербију Премијер лиге БиХ, а од 17.30 часова, у дворани Борик, рукометаши Борца дочекују екипу Дервенте.
Из фудбалског и рукометног табора бањалучког Борца стигла је и занимљива Никољданска најава за ове двије утакмице.
“Драги мој Свети Никола,
Ове године сам био јако добар. У школи сам имао све петице, а слушао сам своју породицу.
Био сам добар према својим пријатељима и трудио сам се да будем пажљив према свима.
Пишем ти јер имам велику жељу и молим те да ми је испуниш.
Ја свим срцем живим за Борац и жеља ми је да моји фудбалери и рукометаши остваре нове побједе. Ја ћу навијати за њих, а знам да ће ће они дати све од себе.
Ето, то је моја жеља.” писмо је које, у видео најави, пише малишан у Борчевим обиљежјима.
Писмо је завршило у чизмици, а на фудбалерима и рукометашима Борца сада је да одраде све што је од њих како би Свети Никола испунио жељу малишану из видео најаве.
