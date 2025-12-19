Logo
Large banner

Никољданска најава Борчевог табора: Нове побједе једина су жеља

Извор:

АТВ

19.12.2025

16:41

Коментари:

1
Никољданска најава Борчевог табора: Нове побједе једина су жеља
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалере и рукометаше бањалучког Борца у недјељу очекују посљедњи премијерлигашки испити у 2025. години.

Први ће на терен фудбалери Борца који на Градском стадиону од 15.00 часова дочекују Зрињски у великом дербију Премијер лиге БиХ, а од 17.30 часова, у дворани Борик, рукометаши Борца дочекују екипу Дервенте.

Из фудбалског и рукометног табора бањалучког Борца стигла је и занимљива Никољданска најава за ове двије утакмице.

Судница, чекић

Свијет

Годинама дрогирао и силовао жену, све снимао: Ево на колико је осуђен

“Драги мој Свети Никола,

Ове године сам био јако добар. У школи сам имао све петице, а слушао сам своју породицу.

Био сам добар према својим пријатељима и трудио сам се да будем пажљив према свима.

Пишем ти јер имам велику жељу и молим те да ми је испуниш.

Ја свим срцем живим за Борац и жеља ми је да моји фудбалери и рукометаши остваре нове побједе. Ја ћу навијати за њих, а знам да ће ће они дати све од себе.

Ето, то је моја жеља.” писмо је које, у видео најави, пише малишан у Борчевим обиљежјима.

Писмо је завршило у чизмици, а на фудбалерима и рукометашима Борца сада је да одраде све што је од њих како би Свети Никола испунио жељу малишану из видео најаве.

Подијели:

Тагови:

ФК Борац

RK Borac

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Саобраћајка у Приједору, на терену полиција и ватрогасци

Хроника

Саобраћајка у Приједору, на терену полиција и ватрогасци

2 ч

0
Годинама дрогирао и силовао жену, све снимао: Ево на колико је осуђен

Свијет

Годинама дрогирао и силовао жену, све снимао: Ево на колико је осуђен

2 ч

0
ФК Борац

Фудбал

Борац у недјељу дочекује Зрњски

2 ч

0
Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

Регион

Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

2 ч

0

Више из рубрике

Кристина Чемберс

Остали спортови

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

1 д

0
Црвени картон за турског скијаша

Остали спортови

Ово је први човјек који је добио црвени картон у ски скоковима

1 д

0
Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

Остали спортови

Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

2 д

0
Утопио се чувени ММА борац: Послије вишедневне потраге, пронашли му тијело у ријеци

Остали спортови

Утопио се чувени ММА борац: Послије вишедневне потраге, пронашли му тијело у ријеци

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

51

Ова јаја се повлаче са тржишта

18

36

Овај град је увео ноћни такси за жене

18

33

Пијан возио 200 на сат!

18

30

Зељковић за АТВ: Бањалука међу најзагађенијим градовима, потребне хитне мјере

18

19

Стари кувар открива тајну припреме у џезви: Ево која је разлика између српске и турске кафе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner