Годинама дрогирао и силовао жену, све снимао: Ево на колико је осуђен

Извор:

Танјуг

19.12.2025

16:37

Годинама дрогирао и силовао жену, све снимао: Ево на колико је осуђен
Фото: Unsplash

Суд у њемачком граду Ахену осудио је 61-годишњег мушкарца на осам и по година затвора због тога што је годинама дрогирао супругу, сексуално је злостављао и све то снимао, а потом снимке објављивао на интернету.

Регионални суд у Ахену прогласио је оптуженог, идентификованог као Фернандо П. у складу са немачким законима о заштити приватности, кривим за тешко силовање и наношење тјелесних повреда, као и за повреду интимне приватности супруге због снимања и дистрибуирања видео-записа, саопштио је суд, преноси Ројтерс.

Према наводима суда, оптужени је између 2018. и 2024. године у више наврата у њиховом некадашњем породичном дому давао супрузи седативе, након чега ју је сексуално злостављао.

Такође се наводи да је снимке тих дјела постављао у чет-групе и на интернет платформе, чинећи их доступним другим корисницима.

Портпарол суда у Ахену навео је да је пресуда изречена на јавном рочишту, док је већи део суђења одржан иза затворених врата ради заштите приватности жртве.

vatromet pirotehnika ватромет пиротехника пиксабеј

Регион

Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

Адвокат који заступа оштећену изјавио је да је суд поступак водио са великом пажњом и сензибилитетом, додајући да је његова клијенткиња "имала глас током цијелог суђења".

Бранилац оптуженог, који му је додијељен по службеној дужности, одбио је да коментарише пресуду.

Случај је, како наводи Ројтерс, у немачким медијима упоређиван са суђењем Доминику Пеликоу у Француској, који је прошле године у Авињону осуђен на 20 година затвора због вишегодишњег дрогирања и силовања супруге Жизел, као и омогућавања другим особама да је злостављају док је била без свијести.

Суђење у Ахену поново је отворило питање законских дефиниција сексуалног насиља у Европи. Након поменутог процеса у Француској, та земља је ове године измијенила закон о силовању, уводећи изричит захтев за "слободно дат и информисан пристанак".

Иако је Њемачка измијенила своје законодавство још 2016. године како би се олакшало процесуирање сексуалних напада, поједини активисти оцјењују да оно и даље не почива у потпуности на принципу пристанка.

