Logo
Large banner

Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

19.12.2025

16:32

Коментари:

0
Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

Малољетник је тешко повријеђен у Вуковару када му је у руци експлодирало пиротехничко средство и пребачен је у болницу.

Због неправилног руковања, пиротехничко средство му се активирало у руци, при чему је задобио тешке повреде.

Полицијски службеници су обавили увиђај и спроводе криминалистичко истраживање.

Из полиције подсјећају грађане да пиротехничка средства нису играчке те апелују да их родитељи не купују дјеци.

Полиција ФБиХ

Хроника

Бруталан напад на полицајца током ноћне интервенције

"Могу узроковати повреде, пожаре, а њихова употреба може бити и те како опасна у затвореним просторима и на мјестима гдје се окупља већи број људи", наводи се у саопштењу полиције.

У случају да полиција затекне дјецу млађу од 14 година у посједу или кориштењу забрањених пиротехничких средства, родитељи или старатељи ће одговарати за прекршаје, поручују из Полицијске управе вуковарско-сремске.

Козметика шминка

Економија

Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје

Подијели:

Тагови:

maloljetnik

Хрватска

pirotehnika

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Савез Срба Словеније подржава иницијативу за укидање санкција Додику

Регион

Савез Срба Словеније подржава иницијативу за укидање санкција Додику

3 ч

0
Потврђена појава птичјег грипа на истоку Словеније

Регион

Потврђена појава птичјег грипа на истоку Словеније

3 ч

0
Пријетећи мејлови стигли у словеначке школе, неке евакуисане

Регион

Пријетећи мејлови стигли у словеначке школе, неке евакуисане

6 ч

0
Смрт Милоша (25) још увијек неразјашњена: Тијело пронађено на обали ријеке, са завезаним рукама

Регион

Смрт Милоша (25) још увијек неразјашњена: Тијело пронађено на обали ријеке, са завезаним рукама

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

51

Ова јаја се повлаче са тржишта због салмонеле

18

36

Овај град је увео ноћни такси за жене

18

33

Пијан возио 200 на сат!

18

30

Зељковић за АТВ: Бањалука међу најзагађенијим градовима, потребне хитне мјере

18

19

Стари кувар открива тајну припреме у џезви: Ево која је разлика између српске и турске кафе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner