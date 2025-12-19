Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

19.12.2025
16:32
Малољетник је тешко повријеђен у Вуковару када му је у руци експлодирало пиротехничко средство и пребачен је у болницу.
Због неправилног руковања, пиротехничко средство му се активирало у руци, при чему је задобио тешке повреде.
Полицијски службеници су обавили увиђај и спроводе криминалистичко истраживање.
Из полиције подсјећају грађане да пиротехничка средства нису играчке те апелују да их родитељи не купују дјеци.
"Могу узроковати повреде, пожаре, а њихова употреба може бити и те како опасна у затвореним просторима и на мјестима гдје се окупља већи број људи", наводи се у саопштењу полиције.
У случају да полиција затекне дјецу млађу од 14 година у посједу или кориштењу забрањених пиротехничких средства, родитељи или старатељи ће одговарати за прекршаје, поручују из Полицијске управе вуковарско-сремске.
