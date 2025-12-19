Logo
Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје

Извор:

Агенције

19.12.2025

16:20

Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје

Са тржишта БиХ повлачи се ајлајнер компаније "Марквинс бјути брендс" произведен у Кини, јер садржи већи проценат пигмента боје и представља опасност за очи, саопштено је из Агенције за надзор над тржиштем БиХ.

Како истичу, ријеч је о производу "Wet and Wild Proline Felt Tip Eyeliner" модел Е8752 чији је бар-код 4049775587527, а потрошачима се препоручује да га престану користити.

Увозник је предузео мјере повлачења са тржишта, поврата производа и њихово обавјештавање.

"Потрошачи могу вратити производ у пословну јединицу 'Дидако' и 'Це-ем маркет' у којој су купили овај производ и добити поврат новца у року од шест мјесеци", наводе из Агенције.

ajlajner

povlačenje sa tržišta

