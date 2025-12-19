Бизнис клуб: Бизнис и економске актуелности из Српске и региона

Извор:
АТВ
19.12.2025
16:13
'Бизнис клуб' и ове суботе издваја најактуелније бизнис и економске теме у Српској и региону.
Инспектори Републичке управе за инспекцијске послове спроводе савјетодавне контроле у малим предузећима – Истражили смо шта то подразумијева.
Доносимо све детаље редовне сједнице Привредног савјета града Градишка.
Важан корак за општину Трново: Тринаест пољопривредника добило је вриједну механизацију у оквиру пројекта који финансира Чешка развојна агенција.
Водимо вас на 25. Београдски економски форум.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
