Бизнис клуб: Бизнис и економске актуелности из Српске и региона

Извор:

АТВ

19.12.2025

16:13

Бизнис клуб: Бизнис и економске актуелности из Српске и региона

'Бизнис клуб' и ове суботе издваја најактуелније бизнис и економске теме у Српској и региону.

Инспектори Републичке управе за инспекцијске послове спроводе савјетодавне контроле у малим предузећима – Истражили смо шта то подразумијева.

Доносимо све детаље редовне сједнице Привредног савјета града Градишка.

Важан корак за општину Трново: Тринаест пољопривредника добило је вриједну механизацију у оквиру пројекта који финансира Чешка развојна агенција.

Водимо вас на 25. Београдски економски форум.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

АТВ

Бизнис клуб

Маријана Ивељић

