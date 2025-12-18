Битно: 100 дана рада Владе Републике Српске

Извор:
АТВ
18.12.2025
17:52
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о 100 дана рада Владе Републике Српске.
За 'Битно' говоре: Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите и Драго Вуковић, политички аналитичар.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
