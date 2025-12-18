Logo
Битно: 100 дана рада Владе Републике Српске

Извор:

АТВ

18.12.2025

17:52

Битно: 100 дана рада Владе Републике Српске
Фото: АТВ

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о 100 дана рада Владе Републике Српске.

За 'Битно' говоре: Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите и Драго Вуковић, политички аналитичар.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

