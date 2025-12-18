Logo
Народ прича: Милићи

Извор:

АТВ

18.12.2025

16:55

нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана вас овог петка води у Милиће и открива посебне приче о овом мјесту из срца народа.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

