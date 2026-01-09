Logo
Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

09.01.2026

22:57

Коментари:

0
Божићна трпеза је богата, мирисна и готово увијек остане хране с којом послије не знамо шта ћемо.

Управо зато није ријеткост да и данима послије празника домаћице размишљају како да искористе преосталу храну, а нарочито месо, печење, које није јефтино и свима је жао да се баци.

Умјесто да заврши у канти, ово месо може постати основа за нова, једнако укусна јела. Уз мало маште, божићни остаци лако се претварају у праве кућне специјалитете.

Прије него што се упустите у кување, важно је да провјерите како је месо чувано. Требало би да је било заштићено од инсеката, правилно упаковано и држано на хладном мјесту.

Ако је све у реду вријеме је да испробате неке нове комбинације укуса и заборавите на бацање хране.

Брзи сендвичи за дан послије празника

Печење исјеците на танке кришке и сложите у сендвич са сиром, сенфом, мајонезом, киселим краставцима или мало рена. Ако имате времена, тостирајте сендвич – укус ће бити још бољи.

Тјестенина или рижото "из фрижидера"

Ситно исјецкано месо савршено се уклапа у тјестенину са павлаком, парадајз сосом или пестом. Исто важи и за рижото, додајте пиринач, мало поврћа и добићете брз, заситан ручак.

Тортиље које нестају за час

Замотајте печење у тортиље заједно са поврћем, сиром и умаком по избору (јогурт са бијелим луком, павлака или салса).

Кратко запеците у тигању или рерни и оброк је готов.

Лагана салата са месом

Ако желите нешто лакше, печење можете додати салати.

Комбинујте га са лиснатим поврћем, орасима, сиром и једноставним преливом од маслиновог уља и сирћета.

Доручак који враћа снагу

Ситно сјецкано печење пропржите на тигању и додајте јаја. Мало младог лука или сира и имате савршен празнични доручак.

Домаћа спржа за неколико дана

Ако вам је остало више меса, ставите га у већу посуду, додајте мало воде и зачине по укусу – обавезно бијели лук и бибер. Крчкајте док се не добије компактна маса, па излијте у плехове и чувајте у фрижидеру.

Овако припремљено месо можете јести још неколико дана.

Пица или погача

Ситно исјецкано печење може бити одличан додатак домаћој пици или сланој погачи.

Додајте сир и мало лука, једноставно, а веома укусно, пише Глоси.

