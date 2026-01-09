Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

09.01.2026
Божићна трпеза је богата, мирисна и готово увијек остане хране с којом послије не знамо шта ћемо.
Управо зато није ријеткост да и данима послије празника домаћице размишљају како да искористе преосталу храну, а нарочито месо, печење, које није јефтино и свима је жао да се баци.
Умјесто да заврши у канти, ово месо може постати основа за нова, једнако укусна јела. Уз мало маште, божићни остаци лако се претварају у праве кућне специјалитете.
Прије него што се упустите у кување, важно је да провјерите како је месо чувано. Требало би да је било заштићено од инсеката, правилно упаковано и држано на хладном мјесту.
Ако је све у реду вријеме је да испробате неке нове комбинације укуса и заборавите на бацање хране.
Брзи сендвичи за дан послије празника
Печење исјеците на танке кришке и сложите у сендвич са сиром, сенфом, мајонезом, киселим краставцима или мало рена. Ако имате времена, тостирајте сендвич – укус ће бити још бољи.
Тјестенина или рижото "из фрижидера"
Ситно исјецкано месо савршено се уклапа у тјестенину са павлаком, парадајз сосом или пестом. Исто важи и за рижото, додајте пиринач, мало поврћа и добићете брз, заситан ручак.
Тортиље које нестају за час
Замотајте печење у тортиље заједно са поврћем, сиром и умаком по избору (јогурт са бијелим луком, павлака или салса).
Кратко запеците у тигању или рерни и оброк је готов.
Лагана салата са месом
Ако желите нешто лакше, печење можете додати салати.
Комбинујте га са лиснатим поврћем, орасима, сиром и једноставним преливом од маслиновог уља и сирћета.
Доручак који враћа снагу
Ситно сјецкано печење пропржите на тигању и додајте јаја. Мало младог лука или сира и имате савршен празнични доручак.
Домаћа спржа за неколико дана
Ако вам је остало више меса, ставите га у већу посуду, додајте мало воде и зачине по укусу – обавезно бијели лук и бибер. Крчкајте док се не добије компактна маса, па излијте у плехове и чувајте у фрижидеру.
Овако припремљено месо можете јести још неколико дана.
Пица или погача
Ситно исјецкано печење може бити одличан додатак домаћој пици или сланој погачи.
Додајте сир и мало лука, једноставно, а веома укусно, пише Глоси.
