Која је идеална температура у спаваћој соби током зиме

08.01.2026
18:06
Током зиме и ледених дана нема ништа љепше од топле собе за спавање. А да ли је то баш добра идеја?
У зимским условима кључно је одржавање умјереног гријања у дому.
Када је спаваћа соба у питању, ту температура не би требало да буде испод 18 степени, савјетују стручњаци.
Обично сви гријешимо, па пред спавање додатно угријемо собу и желимо да буде што топлија. То не само да отежава сан, већ није добро ни по опште здравље.
Гријање просторија може да узрокује повећање нивоа угљен моноксида у просторији у којој спавате.
Због тога је препорука да грејање искључујете прије спавања.
Претопле просторије нису добре чак ни за бебе, а на тај начин можете да нарушите и имунитет, преноси Б92.
Људи који имају проблем са кожом требало би да избјегавају спавање у претоплим собама јер то може појачати осјећај сувоће и свраб.
Иако је неопходно да соба буде загријана, ни у чему не треба претјеривати. С обзиром на минус који нас је дочекао ове године, засигурно да нико неће спавати без гријања, али запамтите да је провјетравање редовно јако битно и никако не претјерујте ни у чему.
