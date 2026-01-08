Logo
Large banner

Која је идеална температура у спаваћој соби током зиме

Извор:

Б92

08.01.2026

18:06

Коментари:

0
Која је идеална температура у спаваћој соби током зиме
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Током зиме и ледених дана нема ништа љепше од топле собе за спавање. А да ли је то баш добра идеја?

У зимским условима кључно је одржавање умјереног гријања у дому.

Када је спаваћа соба у питању, ту температура не би требало да буде испод 18 степени, савјетују стручњаци.

Обично сви гријешимо, па пред спавање додатно угријемо собу и желимо да буде што топлија. То не само да отежава сан, већ није добро ни по опште здравље.

Гријање просторија може да узрокује повећање нивоа угљен моноксида у просторији у којој спавате.

Због тога је препорука да грејање искључујете прије спавања.

Претопле просторије нису добре чак ни за бебе, а на тај начин можете да нарушите и имунитет, преноси Б92.

Људи који имају проблем са кожом требало би да избјегавају спавање у претоплим собама јер то може појачати осјећај сувоће и свраб.

Иако је неопходно да соба буде загријана, ни у чему не треба претјеривати. С обзиром на минус који нас је дочекао ове године, засигурно да нико неће спавати без гријања, али запамтите да је провјетравање редовно јако битно и никако не претјерујте ни у чему.

Подијели:

Тагови:

zima

Temperatura

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Савјети

Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

3 ч

0
Чишћење снијега и леда са степеница

Савјети

Заборавите со: Ова једноставна комбинација брзо уклања лед са степеница

5 ч

0
San, spavanje

Савјети

Ову навику требате избјегавати на Божић

1 д

0
Шта урадити са бадњаком након Божића: Никако га не бацајте

Савјети

Шта урадити са бадњаком након Божића: Никако га не бацајте

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

20

40

Стевандић: Српска јача сваког дана

20

30

Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

20

23

Масовни протести у Ирану, срушен интернет

20

15

Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner