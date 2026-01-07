Ову навику требате избјегавати на Божић

07.01.2026
У народу се од давнина вјерује да је Божић дан који поставља темељ за све мјесеце који долазе.
Он није само празник мира, већ и тренутак када се симболично покреће точак судбине и напретка. Вјеровање каже да првог дана празника треба започети сваки посао или подухват који човјека очекује током године. Чак и ако је ријеч о малом, готово непримјетном гесту, тај први корак носи огромну симболичку снагу.
Ако планирате да стекнете ново знање, прочитајте макар неколико страница књиге коју сте добили или одлагали. Ако желите да будете вредни у занату или професији, запишите кључну идеју или симболично започните неки мали задатак. Сматра се да ће вам, захваљујући томе, сваки посао у наредној години ићи лакше и “од руке”. Осим самог рада, Божић је вријеме када треба урадити по мало од свега што волите. Народна мудрост нас учи да ће нам цијела година бити испуњена оним активностима којима смо се посветили током празника. Зато је ово идеалан тренутак да се окренете хобијима које сте занемаривали због недостатка времена.
Важно је остати будан и активан, јер народно вјеровање строго савјетује прескакање поподневне дремке. Вјерује се да спавање током дана на Божић може донијети лењост и тромост током цијеле године, па је умјесто одмора боље изабрати кретање, разговор и радост.
Традиција се наставља и другог дана Божића, када се пажња усмјерава на ширу заједницу и имање. Обичај обиласка њива, пашњака и торова служи томе да се земљи и стоци пожели сваки успјех и берићет, чиме се призива плодност и обиље.
Свему томе доприноси и долазак полазника на божићно јутро. Одабир младе, здраве и веселе особе за првог госта у кући није случајан, јер се вјерује да таква енергија директно доноси радост и успјех у дом. Кроз ове обичаје, Божић нас подсјећа да су за просперитет потребни добра воља, мали подстицај и срце отворено за нове почетке, преноси Телеграф.
