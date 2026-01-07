Logo
Божана и Божица - близанкиње из Теслића рођене на Божић

АТВ

АТВ

07.01.2026

19:30

Прије девет година, на Божић, двије дјевојчице из Теслића су стигле на свијет. И тако су, саме себи, дале и имена. Божана и Божица.

А на свој имендан, Божић, близнакиње су пораниле. Још није ни свануло, а дјевојчице су са породицом већ стигле у манастир Часнога Крста на Крстовој Гори. Пјешачиле су, али није им тешко. И ово божићно јутро започињу уз литургију. Данас пуне девет година.

"Дођем са мамом, татом, сестром и братом у цркву. И онда идемо кући, доручкујемо и идемо се санкати", рекла је Божана Марјановић из Теслића.

"Изгледа супер, идемо са татом и мамом негдје на санкање и онда се вратимо кући. Ми смо трећи разред.Наш брат је четврти разред, а напуниће 10 година", рекла је Божица Марјановић из Теслића..

Данас су радосне и здраве дјевојчице, а 2017. године биле су двије мале мрвице. Рођене су у 28 недјељи трудноће. Божана је имала 920, а Божица свега 720 грама на рођењу.

"Опоравак је био дуг, али ево успјели смо у томе. Захвални смо Богу и данашњем дану, баш смо срећни и поносни родитељи што су изабрале данашњи датум и да се роде на посебан дан. Дјевојчице су себи дале и имена, данас је њихов имендан? Тако је, нисмо уопште размишљали. Оне су рођене на Божић и саме себи изабрале име", рекла је Мирела Марјановић, мајка близнакиња.

Дјевојчице имају и старијег брата Луку. Он их штити, чува и воли највише на свијету.

"Волим их пуно увијек прослављамо рођендан заједно. И мени увијек купе парфем што ја волим. А и ја њих почастим, оне сад више воле киндер јаја", рекао је Лука Марјановић, брат близнакиња Божице и Божане .

Дјеца одрастају у близини манастира Часног Крста. Ово је и први Божић који светиња у Теслићу дочекује као манастир.

"Сва су дјеца божији благослови, а ево имамо и Божицу и Божану, које су рођене баш на Божић и којима је данас имендан, близнакиње, поносна сам што су овдје та дјеца скуп ове светиње, ове Крстове Горе", рекла је Серафима, монахиња у манастиру Часног Крста на Крстовој Гори.

И управо је то оно што све посебно радује. На Крстовој Гори, светом мјесту изнад Теслића, окупљају се дјеца и породице. Овдје се, у тишини светиње, његују вјера, љубав и нада, а оне истинске вриједности чувају као највеће благо.

Са Крстове Горе народ и овог божићног јутра има јасну жељу – добро здравље, мир, љубав и само нека нам се рађају дјеца – како на Божић, тако и сваког дана у години. И да нас до сљедећег Божића у Српској буде још више.

