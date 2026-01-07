Ситуација на ријеци Дрини се стабилизује

Извор:
СРНА
07.01.2026
12:46
Ситуација на ријеци Дрини данас се стабилизује и на свим секторима биљежи се благо опадање водостаја, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".
На хидроелектранама Вишеград, Бајина Башта и Зворник стање је стабилно, уз знатно мањи доток и проток воде у односу на претходни дан.
Стагнација водостаја биљежи се и у доњем току ријеке Дрине на мјерној станици Радаљ.
У саопштењу је наведено да је протекле ноћи забиљежен водостај ријеке Дрине на мјерној станици Радаљ од 503 центиметра, чиме је премашена кота ванредне одбране од 500 центиметара.
Након тога услиједила је стагнација и јутрос у 10.00 часова забиљежен је водостај од 480 центиметара, што је у границама редовне одбране од поплава.
Из "Вода Српске" истичу да су надлежне службе у приправности на цијелом сливу ријеке Дрине.
