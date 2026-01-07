Logo
Ситуација на ријеци Дрини се стабилизује

Извор:

СРНА

07.01.2026

12:46

Коментари:

0
Фото: Срна

Ситуација на ријеци Дрини данас се стабилизује и на свим секторима биљежи се благо опадање водостаја, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".

На хидроелектранама Вишеград, Бајина Башта и Зворник стање је стабилно, уз знатно мањи доток и проток воде у односу на претходни дан.

Стагнација водостаја биљежи се и у доњем току ријеке Дрине на мјерној станици Радаљ.

У саопштењу је наведено да је протекле ноћи забиљежен водостај ријеке Дрине на мјерној станици Радаљ од 503 центиметра, чиме је премашена кота ванредне одбране од 500 центиметара.

Градови и општине

Грађани Бијељине поново без гријања

Након тога услиједила је стагнација и јутрос у 10.00 часова забиљежен је водостај од 480 центиметара, што је у границама редовне одбране од поплава.

Из "Вода Српске" истичу да су надлежне службе у приправности на цијелом сливу ријеке Дрине.

Drina

Vode Srpske

