Издата упутства грађанима: Ванредне мјере у Бијељини

Извор:
СРНА
07.01.2026
09:06
Коментари:0
Водостај ријеке Дрине у Семберији достигао је коту ванредне одбране од поплава и Градска управа позвала је становништво у приобалном подручју на максималну опрезност и будност.
У упутству грађанима наведено је да измјесте вриједне предмете, механизацију и стоку на виши ниво.
Како се наводи, водостај ријеке Дрине на водомјерној станици Радаљ износи 503 центиметра, чиме ступају на снагу мјере ванредне одбране од поплава.
Дежурна служба Цивилне заштите је у пуној приправности, екипе су на терену, прате критичне тачке и врше неопходне интервенције у циљу заштите људи и имовине.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Друштво
3 ч0
Породица
3 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму