Бадње вече је Вукашину донијело посебну срећу - огласио се МУП

07.01.2026

08:26

Коментари:

1
Вукашин запросио дјевојку на Бадње вече
Фото: Screenshot

Носио је букет и клекнуо на једно кољено. Запросио је љубав свог живота, док су колеге и другари освјетљавали сцену бакљама, а високо на небу пуцао је ватромет.

Припадник Управе граничне полиције, СГП Мали Зворник, Вукашин Петровић, на Бадње вече запросио је своју изабраницу и она је рекла да, преноси "Телеграф".

"Неке службе вас одведу даље од куће, право тамо гдје вас чека живот", наводи МУП у објави.

"Дужност, вјера и љубав - три пута која се понекад сретну у истом тренутку".

"Нека им почетак буде благословен, а заједнички пут испуњен слогом, поштовањем и снагом".

Таг:

просидба

Коментари (1)
