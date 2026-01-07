Бадње вече је Вукашину донијело посебну срећу - огласио се МУП

07.01.2026
08:26
Коментари:1
Носио је букет и клекнуо на једно кољено. Запросио је љубав свог живота, док су колеге и другари освјетљавали сцену бакљама, а високо на небу пуцао је ватромет.
Припадник Управе граничне полиције, СГП Мали Зворник, Вукашин Петровић, на Бадње вече запросио је своју изабраницу и она је рекла да, преноси "Телеграф".
"Неке службе вас одведу даље од куће, право тамо гдје вас чека живот", наводи МУП у објави.
"Дужност, вјера и љубав - три пута која се понекад сретну у истом тренутку".
"Нека им почетак буде благословен, а заједнички пут испуњен слогом, поштовањем и снагом".
