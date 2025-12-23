Како правилно његовати бебину кожу током хладнијих зимских дана

Извор:
Кликс
23.12.2025
16:00
Коментари:0
Правилна њега коже бебе током зимских дана је важна како би кожа остала мекана, влажна и заштићена.
Од млаке купке, преко хидратације коже уљима и кремама, сваки корак помаже да кожа остане мекана и заштићена.
Након купања бебиној кожи је потребна хидратација, па се савјетује да загријете три до пет капи уља за бебе помоћу дланова својих руку и њежно нанесете по цијелом тијелу. За осјетљива или надражена подручја, попут дијела који покривају пелене, кожу можете његовати кремама или лосионима с природним састојцима попут невена и камилице.
Друштво
У Српској рођено 26 беба
Бебина кожа је осјетљива на вањске утицаје, па је корисно да је заштитите кремама које спрјечавају исушивање, посебно када температура падне испод три степена, или када је вјетровито. Мале количине креме потребно је нанијети на све изложене дијелове тијела. Биљна уља у кремама помоћи ће у очувању природног заштитног слоја коже.
Уз то, бебу би требало слојевито облачити, а памук и мекана вуна одржаће топлину док ће кожа дисати. Такође, мокре пелене повећавају ризик од иритација, па их је потребно чешће мијењати. Сапуни и шампони за бебе би требали бити без мириса и агресивних хемикалија. Уз ове кораке, бебина кожа остаће здрава и мекана током цијеле зиме, преноси Кликс.
Најновије
Најчитаније
17
47
17
45
17
41
17
33
17
25
Тренутно на програму