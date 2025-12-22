Logo
Српска богатија за шест беба

Извор:

АТВ

22.12.2025

07:54

Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је шест беба, три дјевојчице и три дјечака, речено је Срни у породилиштима.

По једна беба рођена је у Невесињу, Градишци, Бањалуци, Бијељини, Добоју и Приједору.

У Градишци, Невесињу и Добоју рођена је по једна дјевојчица, а у Бијељини, Приједору и Бањалуци по један дјечак.

Порода није било у породилиштима у Требињу, Фочи, Зворнику и Источном Сарајеву.

