Српска богатија за шест беба

Извор:
АТВ
22.12.2025
07:54
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је шест беба, три дјевојчице и три дјечака, речено је Срни у породилиштима.
По једна беба рођена је у Невесињу, Градишци, Бањалуци, Бијељини, Добоју и Приједору.
У Градишци, Невесињу и Добоју рођена је по једна дјевојчица, а у Бијељини, Приједору и Бањалуци по један дјечак.
Порода није било у породилиштима у Требињу, Фочи, Зворнику и Источном Сарајеву.
