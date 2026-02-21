Инцидент у Пинковим звездама: Кемиш побјеснио и напустио снимање због Десингерице

Извор:
Контроверзни репер Драгомир Деспић ушао је у расправу са хармоникашем и композитором Мирољубом Аранђеловићем Кемишом, који је те вечери у жирију мијењао своју супругу, пјевачицу Зорица Брунцлик.
У новој епизоди музичког такмичења Пинкове звезде, која ће вечерас бити емитована на телевизији Пинк, дошло је до жестоког сукоба у студију.
Пјевачица Зорица Брунцлик изостала је са претходна два снимања, а првог дана њено мјесто у жирију заузео је супруг.
Међутим, атмосфера се убрзо закувала, а већ сљедећег дана Кемиш се није ни појавио на снимању, већ је на његово мјесто, тачније Зоричино, дошла Рада Манојловић.
Десингерица је кренуо да прозива Мирољуба, због чега је настао општи хаос на снимању Пинкових звезда.
- Ја нисам ти!
Деспић је упкос напетој ситуацији у студију, наставио да га провоцира.
- Ти си свирач - рекао му је Десингерица, а Карлеуша је реперу поручила:
- Не, не, он је продуцент озбиљан!
Мирољубу је у том тренутку прекипјело, устао је са столице и кренуо да излази из студија. Јелена Карлеуша је покушавала да га смири.
- Не, ма он се зеза Кемише - причала је Јелена, али хармоникаш се на то није обазирао.
Онда се у све укључио Драган Стојковић Босанац.
- Ово је ипак вријеђање једног музичара, којем ти не можеш ни кофер носити мајсторе - поручио је Стојковић реперу, а он му је у свом стилу одговорио:
- Не могу зато што сам тата, тата не носи кофере.
