Инцидент у Пинковим звездама: Кемиш побјеснио и напустио снимање због Десингерице
Фото: Printscreen/Youtube

Контроверзни репер Драгомир Деспић ушао је у расправу са хармоникашем и композитором Мирољубом Аранђеловићем Кемишом, који је те вечери у жирију мијењао своју супругу, пјевачицу Зорица Брунцлик.

У новој епизоди музичког такмичења Пинкове звезде, која ће вечерас бити емитована на телевизији Пинк, дошло је до жестоког сукоба у студију.

Пјевачица Зорица Брунцлик изостала је са претходна два снимања, а првог дана њено мјесто у жирију заузео је супруг.

Међутим, атмосфера се убрзо закувала, а већ сљедећег дана Кемиш се није ни појавио на снимању, већ је на његово мјесто, тачније Зоричино, дошла Рада Манојловић.

Зорица Кемиш

Сцена

Зорица и Кемиш нису штедјели паре на слављу: Ките хармонику као да сутра не постоји

Десингерица је кренуо да прозива Мирољуба, због чега је настао општи хаос на снимању Пинкових звезда.

- Ја нисам ти!

Деспић је упкос напетој ситуацији у студију, наставио да га провоцира.

- Ти си свирач - рекао му је Десингерица, а Карлеуша је реперу поручила:

- Не, не, он је продуцент озбиљан!

Мирољубу је у том тренутку прекипјело, устао је са столице и кренуо да излази из студија. Јелена Карлеуша је покушавала да га смири.

- Не, ма он се зеза Кемише - причала је Јелена, али хармоникаш се на то није обазирао.

Онда се у све укључио Драган Стојковић Босанац.

- Ово је ипак вријеђање једног музичара, којем ти не можеш ни кофер носити мајсторе - поручио је Стојковић реперу, а он му је у свом стилу одговорио:

- Не могу зато што сам тата, тата не носи кофере.

