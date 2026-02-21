Logo
Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

Извор:

АТВ

21.02.2026

14:49

Нападнути ватерполисти бањалучког Борца
Фото: Уступљена фотографија

Ватерполисти бањалучког Борца нападнути су од стране више непознатих лицa у близини граничног прелаза Рача.

Како АТВ сазнаје, комби са ватерполистима Борца сачекала је већа група маскираних лица, за које се сумња да су навијачи Црвене звезде, која је приликом напада користила мотке и каменице.

Напад ВК Борац
Напад ВК Борац

На возилу је причињена материјална штета, а у току је полицијски увиђај.

Напад ВК Борац
Напад ВК Борац

Ватерполисти Борца путовали су у Београд на утакмицу са екипом Вождовца.

