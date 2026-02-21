Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

Како АТВ сазнаје, комби са ватерполистима Борца сачекала је већа група маскираних лица, за које се сумња да су навијачи Црвене звезде, која је приликом напада користила мотке и каменице.

Напад ВК Борац

На возилу је причињена материјална штета, а у току је полицијски увиђај.

Ватерполисти Борца путовали су у Београд на утакмицу са екипом Вождовца.