Брунел је требало да свједочи против Епстина, али је повукао исказ: Пронађен је мртав у својој ћелији

21.02.2026
16:15
Коментари:0
Жан-Лик Брунел је био спреман да окрене леђа човјеку који му је годинама био заштитник и партнер. Француски манекен извиђач је наводно био спреман да 2016. године каже америчким тужиоцима шта зна о сексуалном злостављању и трговини људима повезаним са Џефријем Епштајном, према новооткривеним документима Министарства правде САД, извјештава Волстрит журнал .
Према документима, Брунел је тајно преговарао са адвокатима Епштајнових жртава. Његов адвокат је тврдио да је Брунел регрутовао дјевојке за Епштајна и да је имао компромитујуће фотографије. Такође се говорило о Брунеловом доласку у канцеларију федералног тужиоца у Њујорку у замјену за имунитет.
У биљешкама савезног тужиоца из фебруара 2016. године наводи се да је Брунел „желио да сарађује“ и да се „плашио кривичног гоњења“. Али након тога, наводно је нестао из комуникације.
Документи показују да је Епштајн сазнао за преговоре. У имејлу од 3. маја 2016. године, написао је адвокаткињи Кети Румлер да Брунел планира да се сљедеће недјеље обрати тужиоцима. Додао је да је Брунелов пријатељ наводно тражио 3 милиона долара да би Брунел одустао.
Епштајн је назвао Брунеловог адвоката и пријатеља „преварантима“ и покушао да доведе у питање њихов кредибилитет. Румлер му је рекла да је позове, а она је сљедећег дана написала да разговара са Грегоријем Поом, Епштајновим адвокатом у Вашингтону.
Није јасно зашто је Брунел на крају одустао. Оно што је јасно, према документима, јесте да није сарађивао са тужиоцима, а Епштајн је остао на слободи још три године, све до хапшења 2019. године.
Након што је Брунел повукао сарадњу, није ухапшен, а тужиоци га нису даље гонили. Дејвид Бојс, један од адвоката који заступају жртве у грађанским парницама, рекао је да их је Брунелово повлачење „вратило неколико година уназад“ и да су потом, према њиховим тужбама, трговали више од 50 дјевојчица.
Свијет
Украјинка тражила дјевојке за Епстина, он је богато награђивао
Документи такође показују да су тужиоци Њујорка били упознати са наводном Епштајновом мрежом 2016. године и наводима да су Брунел, Гислен Максвел и други регрутовали десетине малолетних девојчица. Међутим, Министарство правде није предузело никакве озбиљне мере све док истрага Мајами Хералда није поново отворила случај крајем 2018. године.
Брунел је, према документима, користио своју позицију у компанији MC2 Model Management да би привукао младе жене, обезбједио им визе и створио привид легитимног запослења. Често је путовао Епштајновим авионом и посећивао његово острво, а њих двојица су разменили стотине имејлова.
Брунел је ухапшен у Француској 2020. године под оптужбом за силовање и довођење дјевојака Епштајну. Пронађен је мртав у затвору 2022. године. Максвел је осуђен 2021. године и служи казну од 20 година затвора. Француски тужиоци у Паризу су најавили да ће поново испитати Брунелов случај и формирати посебан тим за испитивање доказа који би могли да инкриминишу француске држављане у случају Епштајн.
Свијет
6 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
29
18
22
18
13
18
07
17
56
Тренутно на програму