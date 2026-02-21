Ендру имао милионски договор са Епстином

21.02.2026
12:09
Џефри Епштајн је планирао да обезбеди милион фунти у готовини за Ендруа Маунтбатена-Виндзора као дио уносног пословног договора са америчким инвестиционим гигантом.
Компанија бившег принца требало је да добије аванс од милион фунти од предложеног партнерства са Кантором Фицџералдом и његовим сарадником Дејвидом Стерном, а договор је посредовао Епштајн, извјештава „Телеграф“ .
40% профита у игри
Према имејловима које је објавило Министарство правде САД, Епштајн је такође желио да Маунтбатен-Виндзор добије 40% удјела у будућој добити. Циљ плана био је да се искористе краљевске везе како би се клијенти довели америчком менаџеру имовине. План је предложен у јесен 2013. године, скоро три године након што је Маунтбатен-Виндзор тврдио да је прекинуо сваки контакт са осуђеним милијардером.
Током преговора, осрамоћеном члану краљевске породице наводно се обраћало са „господин Т“. Да је договор склопљен под Епштајновим условима, 40 одсто прихода би отишло Маунтбатен-Виндзору, исти износ Кантору Фицџералду, а 20 одсто Дејвиду Стерну.
Иако су преговори на крају пропали, неуспјели план покреће нова питања о пословним односима Ендруа Маунтбатена-Виндзора док је још био запослени члан краљевске породице. Открића долазе након што је Маунтбатен-Виндзор јуче ухапшен због сумње на злоупотребу јавног положаја.
Хапшење је услиједило након извјештаја листа „Телеграф“ да је бивши војвода наводно Епштајну и другима предао повјерљиве информације, добијене у својој улози трговинског изасланика.
Дејвид Стерн, блиски сарадник тадашњег војводе од Јорка, такође се суочава са истрагом због своје везе са Епштајном. Имејлови из Епштајнових досијеа показују да је Стерн планирао потенцијални договор са Кантором Фицџералдом о педофилу и да је и сам могао лично да профитира.
У приватним комуникацијама, обојица су изразили бес према правним савјетницима компаније Маунтбатен-Виндзор. Међу објављеним документима је и повјерљиви нацрт споразума, у којем се наводи да је циљ подухвата био стварање пословања за управљање имовином које би зарађивало инвестиционе провизије.
Према плану, Маунтбатен-Виндзор би зарађивао новац кроз провизије за препоруке, или накнаде за препоруке, за клијенте компанија. У споразуму је наведено да ће Кантор Фицџералд „исплатити аванс од 1.000.000 фунти“ компанији Урамур, коју је Маунтбатен-Виндзор поседовао преко фонда, за десетогодишњи уговор. Провизије зарађене из посла би се користиле за отплату кредита.
У уговору о препоруци се наводи да Маунтбатен-Виндзор има „односе са одређеним организацијама и појединцима, укључујући фирме за управљање имовином, сувјерене фондове богатства, институционалне инвеститоре и појединце са високом нето вриједношћу или породичне канцеларије који би могли имати користи од услуга које пружају Канторове филијале“ и да је „спреман да организује упознавања“.
Ипак, имејлови откривају да су Стерн и Епштајн оштро критиковали почетне услове које је наводно послао Хауард Лутник, предсједник и главни извршни директор компаније Кантор Фицџералд. Стерн је написао: „Мислим да је то лудо.“
„Они су још увијек у томе. Да ли треба да га зауставимо?“ Епштајн се сложио да је договор „луд“ и пожалио се да није било „унапријед договорених подјела“. Стерн је затим питао да ли треба да „зауставе цијелу ствар“ и додао да је адвокат Маунтбатен-Виндзора „ван својих могућности“.
Епштајн је предложио контрапонуду „подјеле пола-пола, при чему би први милион ишао за покривање кредита“. Стерн је одговорио: „Умјесто 50/50, можемо ли да урадимо 40/40/20? 20 за мене... Ово је оригинална идеја личног асистента“. Епштајн је кратко одговорио са „да“, а Стерн је одговорио: „Да, хвала“.
Стерн је потом послао Епштајну нацрт имејла који је Маунтбатен-Виндзор требало да пошаље Лутнику, предлажући подјелу 40 одсто за краљевску породицу, 40 одсто за Кантора Фицџералда и 20 одсто за себе, уз подршку „милион за покривање кредита“.
Ранији имејлови показују да је Епштајн био нервозан због потенцијалних јавних реакција због умјешаности компаније Маунтбатен-Виндзор. У августу 2013. године, изразио је забринутост Стерну да је Лутник, његов комшија из Њујорка и шеф компаније Кантор Фицџералд, подложан захтјевима за откривање финансија, што би могло да значи да би „ПА завршила у вијестима“.
Такође га је упозорио да би због Кантор Фицџералдовог коцкарског посла у Лас Вегасу, Лутник могао бити приморан да открије договор регулаторима, што би га „довело у велику невољу“.
Занимљиво је да се у нацрту споразума Маунтбатен-Виндзор назива „господином Т“ и наводи да би морао да се одрекне сувереног имунитета за свако кршење споразума, што би омогућило да се против њега покрене правна мјера у случају спора.
У документу се додаје: „Господин Т би све пословне прилике упутио... Компанији и не би се директно или индиректно бавио било каквом активношћу у коју Компанија не би могла да се укључи. Господин Т би пренио сва права на надокнаду, власништво или контролу у вези са било којом спољном пословном активношћу на Компанију.“
Односи са секретаром за трговину САД
Хауард Латник, који је сада амерички министар трговине у администрацији Доналда Трампа, суочио се са притиском због својих веза са Епштајном након објављивања најновијих докумената. Милијардер је раније рекао да је био толико згрожен Епштајном током посјете његовом дому 2005. године да се зарекао да више никада неће бити у истој просторији са њим.
Међутим, имејлови показују да су се пословни разговори настављали и да је Лутник чак путовао на Епштајново приватно острво. Амерички финансијер је одлетио на Епштајново имање Литл Сент Џејмс са супругом и ћеркама 2012. године, три године након што је Епштајн пуштен из затвора због сексуалног злостављања дјеце.
Латник је прошлог мјесеца инсистирао да није било „ничег непримереног“ у вези са посетом острву и да је његова породица остала само сат времена. Чини се да је Маунтбатен-Виндзор био дубоко укључен у пословне односе Дејвида Стерна чак и након што га је запослио док је био трговински изасланик.
У писму упућеном „Вашем Краљевском Височанству“ у јуну 2010. године, Стерн је напоменуо како би „неуморни рад господина Маунтбатена-Виндзора као специјалног представника Уједињеног Краљевства за међународну трговину“ могао помоћи у промоцији његовог пословања Азијске капије у Пекингу.
Бивши принц је очигледно прихватио понуду, јер је Штерн истог дана послао имејл Епштајну са поруком: „Биће урађено као Азијска капија. Пенсилванија се слаже са вашом одлуком.“
Финансијски документи такође указују на то да је Ендру можда помогао Стерну да обезбиједи пословни уговор од 20 милиона фунти са великом кинеском компанијом за некретнине, након што је угостио њене директоре у својој канцеларији у Бакингемској палати.
Тренутно на програму