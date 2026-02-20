Још једна нагодба у случају Епстин: Непризнавање кривице вриједно 35 милиона долара

Извор:
РТ Балкан
20.02.2026
15:50
Коментари:0
Тијело које управља имовином осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина пристало је да плати 35 милиона долара како би се окончао поступак у којем су и двојица његових бивших блиских сарадника оптужени за помагање у трговини младим женама и тинејџеркама ради сексуалне експлоатације.
Тужба, поднета 2024. године, усмјерена је против Епстиновог бившег личног адвоката Дарена Индикеа и бившег рачуновође Ричарда Кана, који су, према наводима тужилаштва, помагали Епстину да прикрије злостављања кроз сложену мрежу корпорација и банковних рачуна, пренио је Ројтерс.
Жртве у овом поступку заступа адвокатска фирма "Бојс Шилер Флекснер".
Адвокат Индикеа и Кана, Данијел Х. Вајнер саопштио је да прихватањем нагодбе његови клијенти не прихватају кривицу.
Епстин је преминуо у затвору у Њујорку у августу 2019. године, а смрт је проглашена самоубиством. Претходно је тијело које управља Епстиновом имовином исплатило 121 милион долара кроз фонд за реституцију жртвама и додатних 49 милиона долара у другим нагодбама.
Свијет
Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?
Ова нагодба се очекује да пружи додатну помоћ жртвама које још нису примиле надокнаду и затвара још један правни спор у вези са заоставштином контроверзног финансијера.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
24
18
19
18
06
18
02
Тренутно на програму