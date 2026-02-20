Logo
Још једна нагодба у случају Епстин: Непризнавање кривице вриједно 35 милиона долара

РТ Балкан

20.02.2026

15:50

Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Elswick

Тијело које управља имовином осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина пристало је да плати 35 милиона долара како би се окончао поступак у којем су и двојица његових бивших блиских сарадника оптужени за помагање у трговини младим женама и тинејџеркама ради сексуалне експлоатације.

Тужба, поднета 2024. године, усмјерена је против Епстиновог бившег личног адвоката Дарена Индикеа и бившег рачуновође Ричарда Кана, који су, према наводима тужилаштва, помагали Епстину да прикрије злостављања кроз сложену мрежу корпорација и банковних рачуна, пренио је Ројтерс.

Жртве у овом поступку заступа адвокатска фирма "Бојс Шилер Флекснер".

Адвокат Индикеа и Кана, Данијел Х. Вајнер саопштио је да прихватањем нагодбе његови клијенти не прихватају кривицу.

Епстин је преминуо у затвору у Њујорку у августу 2019. године, а смрт је проглашена самоубиством. Претходно је тијело које управља Епстиновом имовином исплатило 121 милион долара кроз фонд за реституцију жртвама и додатних 49 милиона долара у другим нагодбама.

Ова нагодба се очекује да пружи додатну помоћ жртвама које још нису примиле надокнаду и затвара још један правни спор у вези са заоставштином контроверзног финансијера.

