Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

Извор:

СРНА

20.02.2026

12:32

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Име Владимира Зеленског помиње се у материјалима америчког финансијера Џефрија Епстина више од 50 пута, укључујући и у контексту разговора о трговини људима и корупцији у Украјини, изјавио је предсједник савјета покрета "Друга Украјина" Виктор Медведчук, преносе РИА Новости.

"Име Зеленског помиње се у материјалима више од 50 пута, укључујући и у контексту разговора о трговини људима и корупцији у Украјини", наводи се у колумни Медведчука, коју је објавила информативна служба "Вести".

"Конкретно, наводило се да Зеленски може бити повезан са отмицама жена и дјеце преко украјинске манекенске агенције Жан Лик Брунел. Тако су нелегитимни предсједник и његова супруга одавно учествовали у испоруци 'живе робе' кроз Епстинове шеме", нагласио је Медведчук.

zemljotres potres

Друштво

Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

Замјеник генералног тужиоца САД Тод Бланш је 30. јануара саопштио да је завршена објава материјала у предмету Епстин. Укупан обим објављених података премашио је 3,5 милиона фајлова. Епстину су 2019. године у САД подигнуте оптужнице за трговину малољетницима у циљу сексуалне експлоатације, а у јулу исте године преминуо је у затвору гдје је, наводно, извршио самоубиство.

Володимир Зеленски

Џефри Епстин

Viktor Medvedčuk

