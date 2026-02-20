Дјед освојио двије шестице за 3 године, има свој систем игре

Извор:
Телеграф
20.02.2026
13:31
Док неки деценијама исписују исте бројеве чекајући чудо које никако да стигне, један дека у Србији показао је да срећа некада заиста има своју омиљену адресу.
Његова унука Тамара подијелила је на друштвеним мрежама несвакидашњу причу која је моментално постала вирална, њен дједа је у року од само три године успио да погоди чак двије лото шестице.
Видео који је Тамара објавила на свом каналу приказује најљепшу страну добитка, породично славље уз незаобилазно прасеће печење и дједа који ужива у друштву своје праунуке.
"Дјед је цар. Рођен под срећном звездом, очигледно. За три године, двије шестице на Лотоу", написала је она у опису снимка.
Иако су се испод објаве низали коментари одушевљења, попут жеља да новац троши у здрављу и порука: "Браво за деку, ко зна зна! Нека је жив и здрав, па следећи пут седмицу да освоји!", било је и оних који су у неверици сумњали у овакав низ добитака.
@tamara_madero Zube nema, čaponjak liže a meso guta 🤣 Deda je car, rodjen pod srećnom zvezdom, očigledno😅 Za tri godine, dve šestice na Lotou.. 😁 #loto #srbija #viral #rodjendan #tiktok ♬ original sound - mr_vladoa
Ипак, Тамара је брзо разјаснила да њен дјед није никакав професионални коцкар, већ човјек који деценијама игра из чисте забаве и са невероватном скромношћу. Његов рецепт за успјех је једноставан, али досљедан.
"Дјед игра само једну колону. У пензији је још од 1991. године. Не пије, не пуши, та једна колона му је једини мерак. А за живота је добио две шестице... Да ли познајете још неку особу која је то успела у три године?", упитала је унука.
Ова прича остаје као подсјетник да се упорност и скромност понекад награде на најнеочекиванији начин, претварајући обичан пензионерски дан у прославу о којој прича, преноси Телеграф.
