Шкода остварила рекордан годишњи профит

Аутор:АТВ
12.03.2026
18:09
Коментари:0
Шкода је у великој мјери избјегла утицај царинске политике америчког предсједника Доналда Трампа, пошто та аутомобилска марка не послује у Сјеверној Америци.
Чешка Шкода објавила је најбоље финансијске резултате у својој историји и рекордан оперативни профит од 8,6 милијарди евра у 2025. години.
Продаја аутомобила Фолксвагенове подружнице порасла је за 8,3 одсто и донијела рекордан приход од 30,1 милијарду евра, док су глобалне испоруке премашиле милион возила први пут у посљедњих шест година.
Главни извршни директор Клаус Целмер изјавио је да резултат доказује да компанија "може да одржи профитабилан раст заснован на робусном пословном моделу и јасној оријентацији на купца", пренијела је агенција ДПА.
Шкода је у великој мјери избјегла утицај царинске политике америчког предсједника Доналда Трампа, пошто та аутомобилска марка не послује у Сјеверној Америци.
"За нас, центар раста ће бити Индија", рекао је Целмер и додао да су испоруке аутомобила у тој земљи готово удвостручене током 2025. године.
Регион
Ужасна несрећа: Прозор убио чистачицу у библиотеци
Удио електричних возила и плаг-ин хибрида порастао на више од четвртине, али се "Шкода" и даље ослања на моторе са унутрашњим сагоријевањем.
Насљедник компактног СУВ модела "карок" требао би да буде представљен за двије године са конвенционалним и хибридним погоном.
Шкодина матична компанија Фолксваген пријавила је пад профита усљед пада продаје у Кини и трошкова повезаних са промјеном стратегије електрификације у Поршеу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
1 д1
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Најчитаније
20
06
20
04
19
57
19
54
19
50
Тренутно на програму