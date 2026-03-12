Logo
Шкода остварила рекордан годишњи профит

АТВ

12.03.2026

18:09

Шкода
Фото: Pixabay

Шкода је у великој мјери избјегла утицај царинске политике америчког предсједника Доналда Трампа, пошто та аутомобилска марка не послује у Сјеверној Америци.

Чешка Шкода објавила је најбоље финансијске резултате у својој историји и рекордан оперативни профит од 8,6 милијарди евра у 2025. години.

Продаја аутомобила Фолксвагенове подружнице порасла је за 8,3 одсто и донијела рекордан приход од 30,1 милијарду евра, док су глобалне испоруке премашиле милион возила први пут у посљедњих шест година.

Главни извршни директор Клаус Целмер изјавио је да резултат доказује да компанија "може да одржи профитабилан раст заснован на робусном пословном моделу и јасној оријентацији на купца", пренијела је агенција ДПА.

"За нас, центар раста ће бити Индија", рекао је Целмер и додао да су испоруке аутомобила у тој земљи готово удвостручене током 2025. године.

Удио електричних возила и плаг-ин хибрида порастао на више од четвртине, али се "Шкода" и даље ослања на моторе са унутрашњим сагоријевањем.

Насљедник компактног СУВ модела "карок" требао би да буде представљен за двије године са конвенционалним и хибридним погоном.

Шкодина матична компанија Фолксваген пријавила је пад профита усљед пада продаје у Кини и трошкова повезаних са промјеном стратегије електрификације у Поршеу.

Škoda

