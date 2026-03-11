Logo
Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне

АТВ

11.03.2026

14:40

Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне
Фото: Pixabay

Многи возачи унутрашњост свог аутомобила третирају као продужетак сопственог дневног боравка, остављајући у њему све – од спортске опреме до кеса из куповине.

Међутим, граница између нереда и озбиљног правног проблема веома је танка.

Закон о набавци и посједовању оружја грађана јасно дефинише када обичан предмет, попут палице или спреја, може бити сврстан у хладно оружје или опасне материје, чиме аутомобил може постати мјесто почињења прекршаја, преносе хрватски медији.

Шта се све сматра хладним оружјем?

Иако је већини грађана јасно да су мачеви, каме, боксери и ножеви са опругом забрањени, закон под хладно оружје сврстава много шири спектар предмета.

То укључује копља, сабље, бајонете, па чак и металне звјездице за бацање.

Највећа замка за просјечног возача крије се у формулацији "други предмети погодни за наношење повреда".

У ту категорију спадају различите врсте палица, металних шипки и предмета са скривеним оштрицама који, ако се држе на непрописан начин, могу постати разлог полицијске интервенције.

Проблем оружја категорије Д на јавном мјесту

Оружје категорије Д, у које спадају ваздушно оружје, електрични парализатори, распршивачи (сузавци), као и опрема за ерсофт и пеинтбол, не захтјева пријаву.

Ипак, кључни проблем није само посједовање, већ начин на који се ти предмети држе у возилу. Унутрашњост аутомобила који учествује у саобраћају сматра се јавним мјестом, преноси "Пословни.хр".

Закон изричито забрањује да оружје категорије Б, Ц или Д буде видљиво другим грађанима или да се носи на начин који изазива узнемиреност. Ако вам бејзбол палица стоји на предњем сједишту, а немате спортску легитимацију или остатак опреме који оправдава њено присуство, она се може сматрати оружјем намијењеним нападу.

Строге казне и трајно одузимање предмета

За непажљиво одлагање предмета погодних за наношење повреда у Хрватској су прописане високе новчане казне у распону од 130 до 660 евра. Поред новчане казне, предмет се трајно одузима.

Важно је нагласити да није потребно махати предметом нити некоме пријетити – довољно је да околности указују на могућност да би предмет могао бити употријебљен за напад.

Прије него што сљедећи пут оставите спреј, шипку или сличан алат надохват руке у кабини возила, имајте на уму да полицијски поглед кроз прозор може значити разлику између мирног путовања и нежељеног судског поступка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

