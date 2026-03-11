Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне

Аутор:АТВ
11.03.2026
14:40
Многи возачи унутрашњост свог аутомобила третирају као продужетак сопственог дневног боравка, остављајући у њему све – од спортске опреме до кеса из куповине.
Међутим, граница између нереда и озбиљног правног проблема веома је танка.
Закон о набавци и посједовању оружја грађана јасно дефинише када обичан предмет, попут палице или спреја, може бити сврстан у хладно оружје или опасне материје, чиме аутомобил може постати мјесто почињења прекршаја, преносе хрватски медији.
Иако је већини грађана јасно да су мачеви, каме, боксери и ножеви са опругом забрањени, закон под хладно оружје сврстава много шири спектар предмета.
То укључује копља, сабље, бајонете, па чак и металне звјездице за бацање.
Највећа замка за просјечног возача крије се у формулацији "други предмети погодни за наношење повреда".
У ту категорију спадају различите врсте палица, металних шипки и предмета са скривеним оштрицама који, ако се држе на непрописан начин, могу постати разлог полицијске интервенције.
Оружје категорије Д, у које спадају ваздушно оружје, електрични парализатори, распршивачи (сузавци), као и опрема за ерсофт и пеинтбол, не захтјева пријаву.
Ипак, кључни проблем није само посједовање, већ начин на који се ти предмети држе у возилу. Унутрашњост аутомобила који учествује у саобраћају сматра се јавним мјестом, преноси "Пословни.хр".
Закон изричито забрањује да оружје категорије Б, Ц или Д буде видљиво другим грађанима или да се носи на начин који изазива узнемиреност. Ако вам бејзбол палица стоји на предњем сједишту, а немате спортску легитимацију или остатак опреме који оправдава њено присуство, она се може сматрати оружјем намијењеним нападу.
За непажљиво одлагање предмета погодних за наношење повреда у Хрватској су прописане високе новчане казне у распону од 130 до 660 евра. Поред новчане казне, предмет се трајно одузима.
Важно је нагласити да није потребно махати предметом нити некоме пријетити – довољно је да околности указују на могућност да би предмет могао бити употријебљен за напад.
Прије него што сљедећи пут оставите спреј, шипку или сличан алат надохват руке у кабини возила, имајте на уму да полицијски поглед кроз прозор може значити разлику између мирног путовања и нежељеног судског поступка.
