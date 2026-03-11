Жељка Цвијановић затражила хитно изјашњење Предсједништва о Резолуцији Бахреина

Аутор:АТВ
11.03.2026
13:39
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић затражила је хитно изјашњење Предсједништва да БиХ постане коспонзор Резолуције коју је у Савјет безбједности УН-а упутио Бахреин.
"Затражила сам да се Предсједништво БиХ хитно изјасни о приједлогу да БиХ постане коспонзор Резолуције коју је, у име Савјета за сарадњу арапских држава, у Савјет безбједност Уједињених нација упутила Краљевина Бахреин, рекла је Цвијановић и додала:
"Нацртом резолуције се осуђују тешки напади Ирана на земље залива и захтијева њихов хитан прекид. Захтјев за изјашњењем, поднијела сам реагујући на позив Уједињених Арапских Емирата да се БиХ прикључи коспонзорству резолуције".
Затражила сам да се Предсједништво БиХ хитно изјасни о приједлогу да Босна и Херцеговина постане коспонзор Резолуције коју је, у име Савјета за сарадњу арапских држава, у Савјет безбједност Уједињених нација упутила Kраљевина Бахреин.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) March 11, 2026
Нацртом резолуције се осуђују тешки напади…
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
18 ч0
БиХ
1 д4
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
08
13
45
13
39
13
26
13
21
Тренутно на програму