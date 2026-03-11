Logo
Жељка Цвијановић затражила хитно изјашњење Предсједништва о Резолуцији Бахреина

11.03.2026

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић затражила је хитно изјашњење Предсједништва да БиХ постане коспонзор Резолуције коју је у Савјет безбједности УН-а упутио Бахреин.

"Затражила сам да се Предсједништво БиХ хитно изјасни о приједлогу да БиХ постане коспонзор Резолуције коју је, у име Савјета за сарадњу арапских држава, у Савјет безбједност Уједињених нација упутила Краљевина Бахреин, рекла је Цвијановић и додала:

"Нацртом резолуције се осуђују тешки напади Ирана на земље залива и захтијева њихов хитан прекид. Захтјев за изјашњењем, поднијела сам реагујући на позив Уједињених Арапских Емирата да се БиХ прикључи коспонзорству резолуције".

